賓士貓偷看媽上廁所　停頓2秒結果「太臭」立馬關門！

寵物小組／綜合報導

「只不過是偷看一下，為什麼要這樣襲擊我！」網友左左這天進廁所蹲馬桶後，就看到家裡的賓士貓「白目墾」偷偷地推開廁所門看著上廁所的媽媽，沒想到正當他們對視了2秒後，主子似乎突然感到哪裡不對勁，便二話不說立刻把門重新關上，這一幕讓馬麻超傻眼，無奈直呼，「沒禮貌...。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲賓士貓偷看媽上廁所，結果太臭秒關門。（圖／有點毛毛的／網友左左提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中可以看到，馬麻左左這天發現主子偷偷跟在後頭，於是拿出手機記錄下這一刻，黏人的白目墾先是默默推開廁所門，呆呆地看著奴才什麼也不說，直到2秒後，牠馬上把頭縮回來，並且用盡吃奶的力氣馬上將門推回原位，彷彿說著，「怎麼那麼臭啦！趕快關起來！」

▲事後白目墾還跑進廁所「檢查」。

網友們看了這則影片後全都笑翻表示，「哈哈哈哈哈哈哈還關門」、「阿娘為哪佳臭XD太聰明了他」、「臭到會關門吔」、「自己開門又關門XD」、「好好笑知道臭自己還關門」、「好好笑好厲害賓士貓真的太可愛了」、「真可愛」、「好可愛喔還關起來」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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