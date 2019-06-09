娃娃又咬破！媽溫柔縫補3分鐘　米克斯「乖乖坐著等」

寵物小組／綜合報導

這才發現，原來養狗後提升最多的技能是縫娃娃！網友Meng Yun Tsang家中養了14隻貓咪、3隻狗狗，而「縫補娃娃」也幾乎成了她的例行公事，這天米克斯「妞妞」再度把娃娃咬出一個洞，於是媽媽熟練地拿出針線修補了將近3分鐘，沒想到乖巧的妞妞竟全程靜靜地坐在一旁認真觀看，超萌模樣讓網友全融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲媽溫柔縫補娃娃，狗狗乖坐3分鐘等待。（圖／有點毛毛的／網友Meng Yun Tsang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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由於飼主已經替狗狗縫補娃娃無數次，於是她在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並開玩笑寫下，「慈母手中線，一直縫娃娃，縫到起肚爛，直接垃圾桶。」雖然嘴上這麼說，但當媽媽遇到毛孩弄壞玩具時，仍然溫柔地幫忙修復，而妞妞可能也因此體會到媽咪的辛勞，便全程乖乖地坐在一旁等待，一秒都沒有離開。

▲妞妞全程看著媽媽搶救娃娃的一舉一動。

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛被妞妞萌翻表示，「這孩子很乖耶～在旁邊痴痴的等麻咪弄好！超口愛的！」、「好乖唷，會坐著安安靜靜的等媽媽完成」、「好有耐心的狗狗」、「我以為會有丟垃圾桶的畫面哈哈哈」、「我也在等，結果是溫暖結局」、「媽媽溫柔到我都想叫版主媽媽了，而且好美麗」、「養狗都在縫縫補補XD」、「慈母好漂亮喔！狗狗一直在旁邊等好可愛很擔心」、「這畫面溫馨到爆、2個都好認真」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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