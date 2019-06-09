撿紙箱被投以「憐憫眼神」　她1張照片曝：我過得很好

寵物小組／綜合報導

原來撿紙箱的背後，還有這些幕後主使者！網友林秀瑛日前在臉書社團「有點毛毛的」PO文表示，希望大家不要對撿紙箱的民眾投以悲憫的眼神，尤其是「紙箱常客」的她，其實生活過得很OK，她分享了家中堆積如山的紙箱照後，網友看了全都笑出來，原來奴才撿紙箱不是為了做資源回收，而是為了幫主子們蓋樂園。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲原來紙箱是用來蓋貓咪樂園啊！（圖／有點毛毛的／網友林秀瑛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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許多喵星人都以玩紙箱為樂，就算主人買了多功能齊全的玩具，或是多高級的貓窩，最後主子還是會默默地躺入零成本的紙箱裡。家裡養了8隻貓咪的林秀瑛紙箱需求量非常大，因此她常常撿回家給喵喵們蓋城堡，可能是因為太常撿回收而被朋友關注的關係，於是她公開地PO出照片並向大家澄清，「我真的沒有窮困到去做資源回收，我的生活還過得去，真的。」

▲飼主這張照片道盡了貓奴的辛苦。

網友們看了這則貼文後紛紛笑歪表示，「沒辦法孩子多要養（住）」、「我完全能理解......」、「資源回收婦+1」、「原來是這樣啊XD」、「好用心的主人～」、「紙箱城堡」、「我們家也是利用紙箱堆疊做跳台，好市多的紙箱滿好用的」、「這紙箱房挺棒」、「以前我家附近撿紙箱的，後來買了新房子！這是真的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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