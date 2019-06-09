ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

撿紙箱被投以「憐憫眼神」　她1張照片曝：我過得很好

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

原來撿紙箱的背後，還有這些幕後主使者！網友林秀瑛日前在臉書社團「有點毛毛的」PO文表示，希望大家不要對撿紙箱的民眾投以悲憫的眼神，尤其是「紙箱常客」的她，其實生活過得很OK，她分享了家中堆積如山的紙箱照後，網友看了全都笑出來，原來奴才撿紙箱不是為了做資源回收，而是為了幫主子們蓋樂園。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓奴撿紙箱被同情。（圖／有點毛毛的／網友林秀瑛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原來紙箱是用來蓋貓咪樂園啊！（圖／有點毛毛的／網友林秀瑛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

許多喵星人都以玩紙箱為樂，就算主人買了多功能齊全的玩具，或是多高級的貓窩，最後主子還是會默默地躺入零成本的紙箱裡。家裡養了8隻貓咪的林秀瑛紙箱需求量非常大，因此她常常撿回家給喵喵們蓋城堡，可能是因為太常撿回收而被朋友關注的關係，於是她公開地PO出照片並向大家澄清，「我真的沒有窮困到去做資源回收，我的生活還過得去，真的。」

▲貓奴撿紙箱被同情。（圖／有點毛毛的／網友林秀瑛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主這張照片道盡了貓奴的辛苦。

網友們看了這則貼文後紛紛笑歪表示，「沒辦法孩子多要養（住）」、「我完全能理解......」、「資源回收婦+1」、「原來是這樣啊XD」、「好用心的主人～」、「紙箱城堡」、「我們家也是利用紙箱堆疊做跳台，好市多的紙箱滿好用的」、「這紙箱房挺棒」、「以前我家附近撿紙箱的，後來買了新房子！這是真的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 喵喵紙箱資源回收

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

飯碗被搶！小阿金「頭頂貓屁屁」阻止被無視：那是我的..

曾把媽咬到縫10針！　猛獸汪眼神變了...燦笑撒嬌..

粉絲傻瓜！　黑道柴聽到「要辦見面會」秒變溫柔答：好..

太久沒上繳罐罐！　喵半路衝出「讓她犁田」...欠扁..

才剛吃完1大碗飯...黑嘴汪「廚房坐15分鐘」搖尾..

幼貓受困11樓陽台　已4天無進食...害怕縮角落不..

特／凌晨4：44愛犬躲「地下室廁所」　她見這一幕狂..

飢餓柴等到口水狂滴　聽到「好」猶豫了：只有1顆內...

前主人染毒癮　瑪爾患腫瘤、失明...媽用愛讓牠變健..

寵物店兔子「陽光下曝曬」　網質疑不當飼養...動防..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

螃蟹4ni？查水表卡在蓋子上 大屁股蟾蜍眼神死：快..

屁孩汪被馬麻禁止坐葛格頭！　改用踩的...網笑：皮..

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠..

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「..

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步....

虎斑貓倒診療台全身抽搐　誤用「除蟲菊除蚤藥」惹的禍

賓士貓偷看媽上廁所　停頓2秒結果「太臭」立馬關門！

撿紙箱被投以「憐憫眼神」　她1張照片曝：我過得很好

柚木椅變狗啃！內行汪專挑貴傢俱磨牙　被唸疑惑歪頭：..

獅子生日遭「蛋糕砸臉」超驚慌　「救援團體」笑成一團

本汪餓了！小臘腸壓住娃娃「對胸吸ㄋㄟㄋㄟ」　網笑：..

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲..

「牠們比貓熊更珍貴！」　台灣黑熊罕見登CNN頭條：..

獸醫師不得配藥給毛小孩？　就醫如「闖關遊戲」飼主：..

烏龜肚下裝加速器...後腳輕輕一踢「開外掛」　3千..

虎斑貓倒診療台全身抽搐　誤用「除蟲菊除蚤藥」惹的禍

華南青少棒／守備有點提心吊膽　台北市開胡仍有信心進..

「壯大台灣車隊遊行」到台南　賴清德：有把握一定打敗..

中職／伯納不知彭政閔挑戰得分？　8日未換代跑因沒人

落榜6次考上律師！她為台灣土地...槓上環保署提行..

日職／陽岱鋼敲雙安、連5戰安打　陳冠宇0.1局丟3..

彰化2獒犬未綁牢跑出家門！　2女遭追咬倒地急呼救1..

「皮卡丘機器人」登場！會幫你開電視　還會發出超萌p..

UFC／一腳爆頭失去意識　舍甫琴科衛冕蠅量級冠軍

中職／老戰友布雷回家　潘武雄獻上全壘打布偶

寵物動物熱門新聞

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

越南移工烹食小黑　法官同情輕判

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

讀者迴響

熱門新聞

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

越南移工烹食小黑　法官同情輕判

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

螃蟹4ni？查水表卡在蓋子上 大屁股蟾蜍眼神死：快救我啊

屁孩汪被馬麻禁止坐葛格頭！　改用踩的...網笑：皮到無極限

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面