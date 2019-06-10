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黃狗水汪眼討摸　爸狂打電動不理...牠「一巴掌下去」

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▲狗狗賣萌求關注失敗，直接賞巴掌。（圖／翻攝自「LADbible」）

▲狗狗賣萌討摸求關注，但爸爸仍專心打電動不理。（圖／翻攝自「LADbible」，下同）

寵物小組／綜合報導

誰叫你都不理本汪！臉書粉專「LADbible」分享了一段影片，這天家裡的黃狗「雀兒喜（Chelsea）」看到主人獨自坐在客廳，便興致勃勃地跑到對方面前想要討摸，牠使出了各種渾身解數賣萌，但爸爸卻依然盯著螢幕不放，於是最後雀兒喜忍無可忍，乾脆直接送上「一巴掌」打臉，讓網友看了全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲狗狗賣萌求關注失敗，直接賞巴掌。（圖／翻攝自「LADbible」）

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▲汪：給你最後一次機會，真的不摸摸可愛的我嗎？

影片中可以看到，一心想要撒嬌討摸摸的雀兒喜先是坐在爸爸面前，狂開飛機耳盯著主人，超萌的小表情已經讓網友暴動，沒想到把拔卻仍專注地打電動忽視了牠，於是雀兒喜進一步將雙手搭在爸爸身上，但把拔也只是偶爾摸兩下敷衍牠，直到最後雀兒喜終於忍不住了，索性爬到奴才身上送上一巴掌讓他清醒，這樣突如其來的舉動也讓爸爸嚇壞，卻又忍不住笑出來。

▲狗狗賣萌求關注失敗，直接賞巴掌。（圖／翻攝自「LADbible」）

▲「這是你自找的！」

這則影片上傳至臉書後，馬上吸引了超過12萬人次按讚觀看，網友們也紛紛笑回，「立馬放下電動抱牠！！！」、「太可愛了啦」、「你怎麼有辦法不理牠這麼可愛的模樣呢」、「笑容好甜好療癒」、「來這邊姐姐給你抱抱～」、「牠真的很愛爸爸」、「是我我就馬上抱緊處理」、「這不抱不行啊」、「瘋狂重播超萌的」、「那雙眼睛好迷人啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 黃狗汪汪打電動巴掌討摸

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