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失控萌妹狂嘟：聞我的大屁股　24kg汪驚慌抓門想逃跑！

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記者陳靜／採訪報導

當內向的汪星人碰上熱情的失控妹！住在板橋的米克斯「菲菲」家中有個快3歲的活潑小姐姐「睏醬」，只要2姐妹碰在一起，就會鬧出許多爆笑的小劇場。這天熱情的睏醬一心想找狗狗玩耍，不斷開玩笑地要對方聞她的屁股，甚至把屁屁狂嘟到牠眼前，沒想到招架不住的菲菲竟無助地抓門想要逃跑，讓家人全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲汪：救命喔有未成年少女虐狗啦！（圖／網友Meichun Wu授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

飼主Meichun Wu笑說，其實睏醬是弟弟的小孩，也是她的乾女兒，而菲菲則是家中的心肝寶貝，睏醬從小就喜歡和狗狗玩在一起，2孩可以說是一起長大的姐妹。菲菲的個性溫和親人卻又有點膽小，常常被激動的姐姐嚇到，平時睏醬就很愛追著牠討抱抱、摸摸牠，沒想到這天竟改使出屁拳攻擊，讓菲菲一時承受不住，只想奪門而出。

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲睏醬很喜歡找菲菲一起玩。

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲兩姐妹從小互相扶持長大。

其實菲菲也很喜歡睏醬姐姐，只是偶爾會被她的熱情搞得精神崩潰，不過，即便如此，菲菲也不曾和姐姐生氣過；而睏醬只要發現汪妹心情不好，獨自窩在一旁時，她就會默默上前拍拍牠，並告訴對方，「妳不要難過，我保護妳。」溫馨可愛的童言童語讓家人倍感溫暖。

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲睏醬姐姐會幫菲菲按摩，還會在對方心情不好時哄牠。

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲「本汪還要上演這種老背少戲碼...真是無語問蒼天啊！」

1年多前，Meichun Wu的兒子在海邊撿到了菲菲，當時的牠身體狀況非常不好，不僅感染了小焦蟲與血巴東蟲，甚至嚴重貧血血便，且時常昏睡，一路治療到好不容易康復後，卻又遇上腿部生長板骨折、眼角膜水腫等等，即使身上要照顧的細節非常繁瑣，但家人們仍然沒有放棄，剛帶回家時，家人為了讓菲菲乖乖接受治療，每天都要連哄帶騙地餵牠吃藥。

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲家人們一路陪著菲菲治療疾病。

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲家人們都把菲菲當成親生家人一樣看待。

事實上，在菲菲生長板骨折前並不叫菲菲，由於毛孩的身體狀況不斷，因此家人便決定替牠改名，期許牠能夠在擁有新的名字後，開啟新的生活，同時擁有健康的身體，而現在的菲菲病情已經穩定下來，雖然仍須避免過度使用腿部，也要固定到眼科回診，但牠是個快樂的孩子，馬麻也欣慰地說，「我們沒有最好，但一定要給牠最好最溫暖的家庭！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲24公斤被失控萌妹嚇瘋。（圖／網友Meichun Wu授權提供）

▲菲菲：謝謝我的家人們耐心地照顧我，我很幸福！

▼睏醬經常追著菲菲到處跑。

▼更多精采影音

關鍵字： 汪汪米克斯屁股姐妹

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