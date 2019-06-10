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虎斑汪漏接麵包...自己傻眼　「這瞬間」讓網友笑到噴飯

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寵物小組／綜合報導

做夢都沒想過自己會突槌！網友紀美美家中有隻可愛的虎斑狗「小黃」，這天馬麻拿起一小塊麵包和牠玩拋接遊戲，沒想到毛孩沒接到就算了，反而還被捕捉到牠發現自己漏接時的傻眼表情，那瞬間的模樣完美詮釋了差點到嘴裡的美食不翼而飛的懊悔神情，定格畫面也讓網友笑到噴飯！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲虎斑狗漏接麵包表情超爆笑。（圖／有點毛毛的／網友紀美美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲臭臉虎斑一看到麵包眼睛都亮了。（圖／有點毛毛的／網友紀美美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

馬麻紀美美在臉書社團「有點毛毛的」PO出這段影片，那天小黃原本一臉快睡著的模樣呆坐在室外，一看到媽媽將手中香噴噴的麵包拋出後，眼睛瞬間亮了，沒想到正當牠把嘴巴張到最開，準備一口把麵包吞掉時，麵包就這樣不小心從牠嘴邊彈走，小黃怎麼想也沒想到自己會漏接，驚慌失措的表情全都被鏡頭錄下了。

▲虎斑狗漏接麵包表情超爆笑。（圖／有點毛毛的／網友紀美美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「我的麵包RRRRRRRRRRRR！」

影片上傳至臉書後，網友看了全笑翻表示，「哈哈哈哈哈快笑死」、「那個眼神XD」、「這就是我要的圖XDDDDD」、「嚇我一跳我以為眼珠子要掉出來了」、「啊～到嘴的肉......怎麼飛了」、「笑死！原本很厭世的大叔臉看到食物馬上變小孩」、「老神在在的以為很厲害XD」、「開場的時候還一付狠角色的表情，原來你也只是個搞笑咖～」、「有考慮拍抖音嗎」、「正想稱讚狗狗很帥氣，最後一秒破功」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 汪汪米克斯虎斑麵包漏接表情

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