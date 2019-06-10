19歲橘貓口腔罹癌　藥商拒賣化療藥物...獸醫師心痛看牠離世

▲獸醫師與藥師為寵物用藥爭論，僵持不下。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

寵物小組／綜合報導

近日「寵物用藥」議題吵得沸沸揚揚，獸醫師與藥師雙方立場僵持不下，藥師公會全國聯合會要求獸醫師不得直接提供人用藥品給毛小孩，必須開立處方箋後，由藥局藥師供應，但眾多獸醫師則認為，這樣的規定很可能造成延誤治療，而哈囉彼得動物醫院的陳重威獸醫師正好日前碰上了這樣的案例。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

陳重威獸醫師表示，1個多月前，有位飼主帶著19歲的高齡橘貓「咪咪」來看牙科，經由對方陳述得知，那段期間毛孩因下巴腫大導致無法進食，於是馬上向醫師求助，門診評估後發現，咪咪的下顎已經明顯腫起，且觸感堅硬，雖然內外皆無明顯傷口，但牠的身形過瘦、有癲癇病史、腎臟狀況不好，並已開始出現吞嚥困難，於是獸醫師和咪爸咪媽討論是否進行死骨切除手術，為了讓毛孩有機會重拾健康的身體，他們便點頭答應了。

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5月2日那天，陳重威幫咪咪進行死骨切除手術及牙周清創，由牙科X光可見牠的下顎骨有嚴重齒槽骨溶解，而腫塊往咽喉蔓延，陳重威將切下來的骨頭及周邊牙齦送檢化驗，沒想到一週後報告出來，咪咪的口腔腫塊竟是非常惡性、致死率極高的鱗狀上皮細胞癌。

▲咪咪的腫塊竟是非常惡性、致死率極高的鱗狀上皮細胞癌。（圖／陳重威醫師提供）

沒想到正當他準備放手一搏，幫咪咪進一步治療時，遇上了這樣的困境。陳重威心痛地說，「我想要調化療藥物，想拚拚看能不能幫咪咪爭取一點機會，但藥商礙於藥師全聯會施壓，無法將化療藥物賣給我，雖然我是幫咪咪治療的主治獸醫師，沒有化療藥物我什麼都不能做，只能給予點滴、止痛藥，看著咪咪日漸衰弱無力，連叫聲都孱弱蒼白。」

礙於沒有化療藥物，因此陳重威和咪咪的家人只能靜靜地看著牠慢慢地沒有力氣，「等待死亡是一種漠然的煎熬，無論對咪咪或是一路陪伴的我們。」6月4日當天，咪咪的爸媽帶著伴手禮和先前借咪咪的大毛巾到院，向醫師感謝對毛孩的治療與照顧，雖然咪咪沒辦法過到20歲生日，但陳重威表示，「咪咪，我會思念妳，在未來爭取人用藥物於伴侶動物醫療，獸醫捍衛用藥權的漫漫長路每一天。」

▲陳重威認為目前已慢慢面臨無藥可用的困境。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，王樣動物醫院日前也分享了相似的案例，當天深夜時段，獸醫師的電話突然響起，接起後得知是1隻9歲的長毛臘腸「嚕咪」疑似癱瘓，因此馬上同意飼主帶到醫院檢查，沒想到獸醫師一看，狗狗不是癱瘓，而是更可怕的癲癇，不到幾分鐘就發作一次，9年來從沒發作過的嚕咪，怎料這樣的症狀說來就來。

▲臘腸半夜癲癇，所幸醫院內有儲備藥物。（圖／王樣動物醫院提供）

獸醫師表示，由於癲癇藥物很少有貓狗專用，幾乎都是人用藥品，若獸醫師只能開立處方箋請飼主到藥房領藥的話，凌晨12點又該向誰拿藥呢？所幸現今法律仍未通過，依照目前的暫行條例，部分的人用癲癇藥物還能使用，而嚕咪服用了先前儲備的藥品後，也很快就沒事了，不過，獸醫師仍對此存疑，「如果...我們的備用藥物用完了，下一步是否還能夠拿到這個救命藥？」

▲毛孩服用藥物後脫離險境。（圖／王樣動物醫院提供）

對此，藥師公會全聯會秘書長曾中龍向《ETtoday寵物雲》表示，現今藥商因《藥事法》規定的關係，不得直接供應人用藥品給獸醫院，不過，獸醫師可依法向藥局要求提供人藥，為避免急難時需要而無藥可用，也可以事先開立處方，向專業供應藥品的藥局申請備藥，以備不時之需。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）