ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

19歲橘貓口腔罹癌　藥商拒賣化療藥物...獸醫師心痛看牠離世

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲獸醫師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲獸醫師與藥師為寵物用藥爭論，僵持不下。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

寵物小組／綜合報導

近日「寵物用藥」議題吵得沸沸揚揚，獸醫師與藥師雙方立場僵持不下，藥師公會全國聯合會要求獸醫師不得直接提供人用藥品給毛小孩，必須開立處方箋後，由藥局藥師供應，但眾多獸醫師則認為，這樣的規定很可能造成延誤治療，而哈囉彼得動物醫院的陳重威獸醫師正好日前碰上了這樣的案例。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

陳重威獸醫師表示，1個多月前，有位飼主帶著19歲的高齡橘貓「咪咪」來看牙科，經由對方陳述得知，那段期間毛孩因下巴腫大導致無法進食，於是馬上向醫師求助，門診評估後發現，咪咪的下顎已經明顯腫起，且觸感堅硬，雖然內外皆無明顯傷口，但牠的身形過瘦、有癲癇病史、腎臟狀況不好，並已開始出現吞嚥困難，於是獸醫師和咪爸咪媽討論是否進行死骨切除手術，為了讓毛孩有機會重拾健康的身體，他們便點頭答應了。

請繼續往下閱讀...

5月2日那天，陳重威幫咪咪進行死骨切除手術及牙周清創，由牙科X光可見牠的下顎骨有嚴重齒槽骨溶解，而腫塊往咽喉蔓延，陳重威將切下來的骨頭及周邊牙齦送檢化驗，沒想到一週後報告出來，咪咪的口腔腫塊竟是非常惡性、致死率極高的鱗狀上皮細胞癌。

▲藥商不提供人用藥品，獸醫師眼睜睜看牠離世。（圖／陳重威醫師提供）

▲咪咪的腫塊竟是非常惡性、致死率極高的鱗狀上皮細胞癌。（圖／陳重威醫師提供）

沒想到正當他準備放手一搏，幫咪咪進一步治療時，遇上了這樣的困境。陳重威心痛地說，「我想要調化療藥物，想拚拚看能不能幫咪咪爭取一點機會，但藥商礙於藥師全聯會施壓，無法將化療藥物賣給我，雖然我是幫咪咪治療的主治獸醫師，沒有化療藥物我什麼都不能做，只能給予點滴、止痛藥，看著咪咪日漸衰弱無力，連叫聲都孱弱蒼白。」

礙於沒有化療藥物，因此陳重威和咪咪的家人只能靜靜地看著牠慢慢地沒有力氣，「等待死亡是一種漠然的煎熬，無論對咪咪或是一路陪伴的我們。」6月4日當天，咪咪的爸媽帶著伴手禮和先前借咪咪的大毛巾到院，向醫師感謝對毛孩的治療與照顧，雖然咪咪沒辦法過到20歲生日，但陳重威表示，「咪咪，我會思念妳，在未來爭取人用藥物於伴侶動物醫療，獸醫捍衛用藥權的漫漫長路每一天。」

▲獸醫師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳重威認為目前已慢慢面臨無藥可用的困境。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，王樣動物醫院日前也分享了相似的案例，當天深夜時段，獸醫師的電話突然響起，接起後得知是1隻9歲的長毛臘腸「嚕咪」疑似癱瘓，因此馬上同意飼主帶到醫院檢查，沒想到獸醫師一看，狗狗不是癱瘓，而是更可怕的癲癇，不到幾分鐘就發作一次，9年來從沒發作過的嚕咪，怎料這樣的症狀說來就來。

▲臘腸半夜癲癇，未來可能面臨無藥可用。（圖／王樣動物醫院提供）

▲臘腸半夜癲癇，所幸醫院內有儲備藥物。（圖／王樣動物醫院提供）

獸醫師表示，由於癲癇藥物很少有貓狗專用，幾乎都是人用藥品，若獸醫師只能開立處方箋請飼主到藥房領藥的話，凌晨12點又該向誰拿藥呢？所幸現今法律仍未通過，依照目前的暫行條例，部分的人用癲癇藥物還能使用，而嚕咪服用了先前儲備的藥品後，也很快就沒事了，不過，獸醫師仍對此存疑，「如果...我們的備用藥物用完了，下一步是否還能夠拿到這個救命藥？」

▲臘腸半夜癲癇，未來可能面臨無藥可用。（圖／王樣動物醫院提供）

▲毛孩服用藥物後脫離險境。（圖／王樣動物醫院提供）

對此，藥師公會全聯會秘書長曾中龍向《ETtoday寵物雲》表示，現今藥商因《藥事法》規定的關係，不得直接供應人用藥品給獸醫院，不過，獸醫師可依法向藥局要求提供人藥，為避免急難時需要而無藥可用，也可以事先開立處方，向專業供應藥品的藥局申請備藥，以備不時之需。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 橘貓喵喵癌症口腔化療藥商獸醫師藥師寵物用藥

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

獸醫師不得配藥給毛小孩？　就醫如「闖關遊戲」飼主：..

撿紙箱被投以「憐憫眼神」　她1張照片曝：我過得很好

賓士貓偷看媽上廁所　停頓2秒結果「太臭」立馬關門！

娃娃又咬破！媽溫柔縫補3分鐘　米克斯「乖乖坐著等」

又吃好料！借宿柴直盯...單手騰空「謎之召喚」超爆..

飯碗被搶！小阿金「頭頂貓屁屁」阻止被無視：那是我的..

曾把媽咬到縫10針！　猛獸汪眼神變了...燦笑撒嬌..

粉絲傻瓜！　黑道柴聽到「要辦見面會」秒變溫柔答：好..

太久沒上繳罐罐！　喵半路衝出「讓她犁田」...欠扁..

才剛吃完1大碗飯...黑嘴汪「廚房坐15分鐘」搖尾..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛..

怕爆剪指甲！美容師喬「魔法姿勢」　老阿金頭饋上來秒..

呆萌貓玩「打地鼠」狂敲卻不抓　歪頭滿臉問號：這要怎..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

賓士貓鬼祟偷看馬麻上廁所 對視2秒...「太臭」立..

蝙蝠貓掛欄杆倒栽蔥「跟尾巴打架」 自我娛樂技能一流..

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟..

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆..

汪挾持「藍色小朋友」低吼不鬆口　媽無奈：那拿去買餅..

三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪

寵物用人藥交由「藥師把關」？　獸醫師嘆：藥師恐成無..

地板水好深！胖柴縮腳左右揮動小短手　「空氣游泳」笑..

亂咬衛生紙！屁柴被抓包緊咬不放　一鬆口「滿嘴泡泡」..

在排隊？臭臉柴「坐下擠雙下巴」定格　中間小虎超尷尬

19歲橘貓口腔罹癌　藥商拒賣化療藥物...獸醫師心..

離岸風電工程水下噪音　白海豚回音定位恐被遮蔽

想用結界封住朕？小黑喵彈簧腿「一秒爆破」　越獄過程..

連假上班心情差...牠卻「開飛機耳燦笑」　網一句話..

失控萌妹狂嘟：聞我的大屁股　24kg汪驚慌抓門想逃..

韓國瑜六點回應「反送中」　洪慈庸：九二共識就是一國..

三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪

無償贊助10台新車做公益　納智捷大手筆培育台灣未來..

寵物用人藥交由「藥師把關」？　獸醫師嘆：藥師恐成無..

影／擋風玻璃「被豆腐砸碎」　女車主怒：高樓住戶貪方..

盛弘5月營收年增7.78％　今年目標拓展健檢業務

小房間救星！IKEA電子櫃藏「沙發+桌子+床」一鍵..

清爽不油！高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」　搭配中藥粉超..

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退..

港人「反送中」國際議論　陸外交部：反對外部勢力干涉..

寵物動物熱門新聞

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

海豹游太快忘剎車　臉被擠扁超萌

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

震撼！　米格魯被迫日吸30根菸

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

孩子不能偷生！貓媽抱女兒撞臉了

孤兒貓有個狗媽媽　小臉驕傲抬高..

禁獸醫配藥給毛孩？飼主：整人嗎

「比貓熊更珍貴！」台灣黑熊登C..

讀者迴響

熱門新聞

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

海豹游太快忘剎車　臉被擠扁超萌

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

震撼！　米格魯被迫日吸30根菸

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

孩子不能偷生！貓媽抱女兒撞臉了

孤兒貓有個狗媽媽　小臉驕傲抬高..

禁獸醫配藥給毛孩？飼主：整人嗎

「比貓熊更珍貴！」台灣黑熊登C..

橘貓想打新成員　見牠正臉定格了

最新影片

更多

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

違法不良繁殖場!利用完當垃圾丟 白貴賓四肢變形 毛髮打結癱路邊

怕爆剪指甲！美容師喬「魔法姿勢」　老阿金頭饋上來秒放鬆睡到腳滑

呆萌貓玩「打地鼠」狂敲卻不抓　歪頭滿臉問號：這要怎麼玩？

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面