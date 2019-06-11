奴才忘記放飯！白柴「淚眼問蒼天」...網友看身材笑了

寵物小組／採訪報導

「老木怎麼忍心不給我飯飯吃...。」住在南投的網友Momo Liu這天晚上忘記放飯給家裡的白柴「妹妹」吃，沒想到回家後卻看到牠一臉委屈地坐在飼料碗前，甚至一度眼睛含著淚水望向天花板，內心戲超豐富，飼主將影片PO出後，怎料網友全部放錯重點，一看到妹妹的身材不小心嘴角失守，「平常吃很好喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲白柴無語問蒼天，身材卻意外成亮點。（圖／網友Momo Liu授權提供，下同）

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馬麻Momo Liu笑說，妹妹真的是個超級吃貨柴，每當吃飯時間到，牠就會馬上衝到飯桌旁默默看著家人，不斷用眼神脅迫，想要討上一口；一旦被牠聽到樓上傳來搖零食的聲音，即使再忙牠也會一秒放下手邊事情，立馬衝上樓查看，並且坐在零食櫃前賣萌討吃。

▲貪吃的妹妹只要看到食物一定會馬上湊過去。

貪吃到不行的妹妹只要肚子餓了或是沒吃飽，就會任性地敲碗抗議，但是媽媽怎麼也沒想到，這天晚上不小心忘記放飯後，妹妹竟然把自己的演技發揮得淋漓盡致，一下表演無語問蒼天，一下又低頭裝委屈，讓人看了不禁笑噴，至於妹妹的肉肉身材，媽媽則笑說，「醫生說牠現在是剛剛好的13公斤，不能再胖下去了，但也是剛好最近爆毛特別蓬啦！」

▲「放飯了再叫我好嗎？」

▲妹妹用洗澡照來證實自己真的是毛蓬XD

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑歪表示，「戲精巨柴」、「他有看過瓊瑤嗎？怎麼這麼會演XD」、「這體型有點像阿嬤養的」、「您有本錢可以餓一餐的啦，就忍忍吧」、「好紮實的身材XD」、「低頭看看腹圍...餓兩餐吧...」、「該頒個奧斯卡獎給牠了XD」、「無語問蒼天這一段好好笑，真是戲精」、「餓到手手都顫抖了」、「即使餓不哭不鬧，很棒」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲妹妹雖然愛吃，但是不會護食。

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