2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱錯嗎

▲2貓各叼著1隻小貓像抱錯孩子。（圖／翻攝自抖音APP「618252088」，下同）

寵物小組／綜合報導

差一點就要上演八點檔戲碼！大陸網友在抖音APP「618252088」分享了一段影片，這天主人看見家裡2隻貓咪各自叼了1隻小貓跑走，原本看似只是個平淡無奇的畫面，但是仔細一看，發現牠們嘴裡的喵喵竟和自身的花色大不同，更有趣的是，當2貓擦身而過時還互相確認了一下，原來牠們叼的根本就是對方的孩子啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，白貓叼著虎斑小貓，而虎斑貓卻叼著純白小貓，2喵路過彼此身邊時，還停頓互看了對方一下，就像是在確認小貓的身分，但是當牠們看見另一隻貓疑似叼著自己的孩子時，卻什麼也沒說，就這樣默默地走掉，這一幕讓網友全都忍不住笑噴，感覺下一秒就要上演抱錯孩子的戲碼了。

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這則短片上傳至抖音後，短短幾天內就吸引了48萬人次觀看，網友看了也紛紛笑翻表示，「牠們一定在說，『沒有拿錯吧？沒有，好，快點走。』」、「確認過眼神，都是偷貓的人」、「兩口子離婚，一貓一個娃」、「這是看自己家孩子不好，要換孩子呀？」、「這麼巧，你也接孩子回家？」、「笑死了還停頓一下」、「你叼我的孩子，我也要叼你的孩子」、「你的孩子不是你的孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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