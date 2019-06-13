ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱錯嗎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲2貓叼著小貓像抱錯孩子。（圖／翻攝自抖音APP「618252088」）

▲2貓各叼著1隻小貓像抱錯孩子。（圖／翻攝自抖音APP「618252088」，下同）

寵物小組／綜合報導

差一點就要上演八點檔戲碼！大陸網友在抖音APP「618252088」分享了一段影片，這天主人看見家裡2隻貓咪各自叼了1隻小貓跑走，原本看似只是個平淡無奇的畫面，但是仔細一看，發現牠們嘴裡的喵喵竟和自身的花色大不同，更有趣的是，當2貓擦身而過時還互相確認了一下，原來牠們叼的根本就是對方的孩子啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，白貓叼著虎斑小貓，而虎斑貓卻叼著純白小貓，2喵路過彼此身邊時，還停頓互看了對方一下，就像是在確認小貓的身分，但是當牠們看見另一隻貓疑似叼著自己的孩子時，卻什麼也沒說，就這樣默默地走掉，這一幕讓網友全都忍不住笑噴，感覺下一秒就要上演抱錯孩子的戲碼了。

請繼續往下閱讀...

這則短片上傳至抖音後，短短幾天內就吸引了48萬人次觀看，網友看了也紛紛笑翻表示，「牠們一定在說，『沒有拿錯吧？沒有，好，快點走。』」、「確認過眼神，都是偷貓的人」、「兩口子離婚，一貓一個娃」、「這是看自己家孩子不好，要換孩子呀？」、「這麼巧，你也接孩子回家？」、「笑死了還停頓一下」、「你叼我的孩子，我也要叼你的孩子」、「你的孩子不是你的孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

▼更多精采影音

關鍵字： 成貓花色小貓小孩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

公園驚見疑似「烹煮過的獼猴屍骸」！　全身被剁成多塊..

奴才忘記放飯！白柴「淚眼問蒼天」...網友看身材笑..

陪練歌10年撐不到他發片...韋佳宏愛犬13歲子宮..

客廳滿地垃圾...2汪都撇頭裝蒜　奴才厭世：對啦都..

2柯基挑戰「低版跨欄賽」！　牠1秒神解「直接走過去..

19歲橘貓口腔罹癌　藥商拒賣化療藥物...獸醫師心..

虎斑汪漏接麵包...自己傻眼　「這瞬間」讓網友笑到..

黃狗水汪眼討摸　爸狂打電動不理...牠「一巴掌下去..

寵物用人藥交由「藥師把關」？　獸醫師嘆：藥師恐成無..

影／失控萌妹狂嘟：聞我的大屁股　24kg汪驚慌抓門..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

瑪爾濟斯點眼藥水「閉眼等20秒」　網羨：好乖！果然..

伸手凹2下神祕召喚萌Q麻雀 興奮振翅3秒鐘..

貓貓用肉墊「敲鋼琴」表演神曲　下秒頭饋鍵盤：人家累..

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人..

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔..

東寵蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁..

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

美洲豹遭7狗追咬入樹林！　奮力反擊仍無力倒血泊亡

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…5H..

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵..

5個月沒見初戀女友　歐告「暴風成長」牠嚇呆：妳變了..

懷孕豬媽遭狠踹、猛毆電到尖叫　獲救8小時生下17寶..

旁邊超空！鬆獅硬走窄縫「大頭卡住」一臉囧　媽笑爆：..

找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」

日職／王柏融軟手　8下平手得點圈揮空三振、連3打席..

柯淑勤「我們不能生病」　拍戲每天熬洋蔥湯：逼賀一航..

獨／拋棄共識決！藍營初選民調公司出爐　挺韓「艾普羅..

中職／沈默王牌潘威倫300先發達陣！紀念商品14日..

桃園車行挾持人質案主嫌移送地檢　檢警釐清動機與槍枝..

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決..

奇葩停車！他傻眼…「多怕被刮？」網批：不是自私就是..

潘裕文睽違兩年訪香港　廣東話竟只記得「小心台階」！

週末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週..

永康街芒果冰搬進警局？　分局長現做冰品慰勞基層警

寵物動物熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

讀者迴響

熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

瑪爾濟斯點眼藥水「閉眼等20秒」　網羨：好乖！果然是別人家的

伸手凹2下神祕召喚萌Q麻雀 興奮振翅3秒鐘飛向掌心！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面