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陪練歌10年撐不到他發片...韋佳宏愛犬13歲子宮蓄膿離世

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▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲韋佳宏的吉娃娃「珍珠」13歲時因病離世。（圖／韋佳宏提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「謝謝你成為了我的幾分之幾。」前棒棒堂男孩韋佳宏（野獸）的13歲愛犬「珍珠」去年6月因罹患子宮蓄膿而摘除子宮，即使手術非常成功，但仍因年紀太大過於虛弱而不幸離世，一直以來，只要主人在家裡練歌，珍珠總是他最好的聽眾，當時韋佳宏已經計畫著發布個人首張EP，沒想到愛犬卻撐不到他發片的那一天。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

10年前，韋佳宏夢想著和黃金獵犬般的大型犬一起生活，有一天他走進了寵物店瀏覽，卻只看到櫥窗裡1隻乏人問津的吉娃娃，店員向他表示，這隻吉娃娃是1位工程師到國外出差時所寄養的，沒想到對方將狗狗送過來後，卻再也沒有出現了，雖然韋佳宏對牠沒有特別的情感，但也因此將牠帶回家了。

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▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲韋佳宏原本想養大型犬，但緣分讓他和珍珠相遇了。

他延用了前主人所命名的「珍珠」呼喚著毛孩，但狗狗卻只是一直害怕地縮在椅子下，不願與人互動，直到2、3天後才開始正常進食。由於父母很早就離異，媽媽忙於工作，姐姐也已出嫁，因此家裡常常只剩下韋佳宏和珍珠，日復一日，他們越來越習慣了彼此的存在，也總是依偎在對方身邊安心入睡。

沒多久後，綜藝節目《模范棒棒堂》面臨停播窘境，那幾年可以說是韋佳宏的低潮期，但珍珠一路陪著他走過來，他也認為，選擇牠真的是老天爺最好的安排，當時韋佳宏到處試鏡、培訓，一路跌跌撞撞，回家時看到空蕩蕩的屋子覺得孤單，但下一秒總是會看見珍珠開心地迎接他。

▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲他們漸漸習慣了彼此的存在，總是形影不離。

直到4年前，韋佳宏在服兵役前夕含著淚問了媽媽，「珍珠現在老了，我去的這一年，牠會不會就這樣離開了。」他趁著放假時間回家，以往珍珠只要聽到家人轉動鑰匙的聲音，就會馬上跑到門口迎接，但那天沒有，他走進房間看到珍珠靜靜地躺在床上，緩緩地抬起頭看了眼前這位熟悉又陌生的人，直到聽見韋佳宏呼喊了自己的名字，牠馬上熱情地狂撲對方討抱抱。

一直以來，只要韋佳宏在家裡練習唱歌，不管音量多大、時間多長，珍珠總是靜靜地趴在腳邊聆聽，面向他看著主人認真的模樣，然後慢慢安心地睡著，「對我來說，牠是這世界上最好的聽眾，但是卻等不到我成功發片，真的非常遺憾。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲親朋好友和珍珠一起歡送韋佳宏去當兵。

▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲韋佳宏1月份時發行個人EP，但他的最佳聽眾珍珠卻等不到這天。

去年某幾天，珍珠突然食慾大減，生殖器也不斷流膿，送醫檢查後才發現是子宮蓄膿，於是馬上安排手術，「平常其實看見陌生人妳都很容易緊張發抖，但是剛剛在手術台上被翻來覆去檢查、打針、量肛溫卻異常冷靜，好像一切都習以為常，我有點驚訝。」獸醫師也直白地說，開刀死亡率高達7、8成，韋佳宏簽下同意書的瞬間，也對自己充滿了懷疑，深怕做了不對的選擇。

所幸手術非常成功，即使珍珠已經高齡13歲，但牠仍堅強地撐下來了，醫生將牠的子宮摘除後遺憾表示，珍珠身上生過孩子的疤痕非常寬，看起來像是年輕時不斷生產的痕跡，而醫生也斬釘截鐵地說，珍珠過去肯定是隻被繁殖場利用完就丟棄的狗狗，牠的子宮甚至比一般的小狗大了30倍，這時韋佳宏才發現，珍珠在手術台時會這麼淡定又無奈，原來是有原因的。

▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲勇敢的珍珠雖已高齡13歲，仍堅強地面對手術。

開刀後的珍珠身體好轉了許多，韋佳宏那陣子搬到外面住，特地找了一間可以養寵物的房子，等待著一切就緒後，就要把珍珠接過來，怎料沒多久後，媽媽和姐姐告訴他，珍珠的狀況突然急遽下降，走沒幾下就跌倒，甚至連飯也都吃不下。

6月8日那天，韋佳宏回家探望珍珠，他打開門呼喚了好幾聲，卻怎麼也沒人回應，沒想到一走近屋子，卻看見珍珠躺在他的房間門口，他趕緊衝上前查看，伸手一摸，才發現對方已經冷冰冰地躺了好久，他立刻跪在地上崩潰大哭，全身上下滿是後悔，心想著如果早一點回家，是否還能陪著牠度過最後一刻。

▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲韋佳宏對珍珠的離開充滿遺憾，也深感抱歉。

「一直到現在，我還是無法釋懷，對牠的抱歉已經沒了彌補的機會，每當唱到盧廣仲的《幾分之幾》，就會忍不住落淚，謝謝牠走進了我的生命。」如今珍珠已經過世了1年，上週韋佳宏夢到珍珠躺在他的手上，他輕拍毛孩的肚子，珍珠舔了舔他的耳朵，這是幾次下來感受最真實的夢境，起床後依然清晰，或許珍珠是想告訴他，「我現在已經沒了病痛，也過得很好不要擔心，其實我一直在你身邊，你一定要幸福。」

▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲珍珠離開後，韋佳宏將牠的英文名字刺在身上。

▲▼韋佳宏愛犬陪練歌10年卻等不到他發片。（圖／韋佳宏提供）

▲珍珠當小天使一年後的當天，韋佳宏到動物之家當志工，希望能給世上的毛孩一些溫暖。

關鍵字： 吉娃娃愛犬子宮蓄膿藝人韋佳宏棒棒堂

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