公園驚見疑似「烹煮過的獼猴屍骸」！　全身被剁成多塊丟廚餘桶

▲台中港區運動公園驚見疑似獼猴屍骸遭烹煮。（圖／台中市公民會館授權提供）

寵物小組／綜合報導

10日下午1位餵養浪浪的愛媽，在台中市沙鹿區的台中港區運動公園內，發現了疑似遭烹煮過的台灣獼猴屍骸被剁成多塊後，直接丟進公園內的廚餘桶，愛媽原以為可能是犬隻骨骸，仔細一看才發現四肢、頭骨與腳掌都和猴子外型相似，農業局林務自然保育科獲報後，目前也已經展開調查中。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

台灣福爾摩沙保護動物協會常務理事傅東森表示，「倘若真的是台灣獼猴，如此不人道的作法，看了還是相當痛心。」由於外籍移工食用狗肉消息時有所聞，因此愛媽在第一時間也以為是類似案件，但因該屍骸與犬隻外型相差甚大，仔細查看後才發現疑似是2隻台灣獼猴，而網友也痛批行為人非常殘忍！

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▲屍骸被剁成多塊丟入廚餘桶。（圖／台中市公民會館授權提供）

今年元月份起，台灣獼猴已從保育類動物除名，但仍嚴格禁止任意獵捕、宰殺。農業局林務自然保育科也對此表示，目前已著手調查該照片的真實性，並於案發現場調閱監視器，且須化驗後才能確認是否為台灣獼猴，若案件屬實，將依《野生動物保育法》第17條規定，處以6萬以上、30萬以下罰鍰，籲請民眾勿以身試法。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲台灣獼猴雖已從保育類動物除名，但仍嚴禁獵捕、宰殺。（示意圖／台北市立動物園提供）