2柯基挑戰「低版跨欄賽」！　牠1秒神解「直接走過去」笑翻網

▲柯基挑戰低版跨欄竟用走的。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

聰明的汪有聰明的方法！國外飼主這天為家中2隻柯基寶貝特製了「低版」的跨欄障礙賽道，想測試毛孩的靈活度，其中一隻只花了幾秒鐘時間，便咚咚咚過關斬將完成了挑戰，沒想到另一隻卻投機取巧，眼看著橫桿的位置正好和牠的身高差不多，於是悠哉地微微低頭後，直接大搖大擺走過去，讓網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

陳姓網友在臉書公開社團「爆笑公社」中轉發了這段影片，畫面中可以看到，右邊的黑背柯基一下就看懂了主人要牠做什麼，於是毫不猶豫地跳過橫桿後，迅速完成了比賽，但另一隻調皮的短腿基卻耍起小聰明，臉不紅氣不喘地默默低頭走過賽道，甚至還露出一臉得意的笑容，就連主人也不禁笑出來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

影片分享至臉書後，網友看了紛紛笑回，「薑還是老的」、「一看就知道誰是新來的」、「老鳥跟菜鳥的差別！」、「知道底盤低的好處了吧」、「懶惰狗XD」、「體型看得出來XD」、「乖乖跳的是傻瓜」、「別這樣嘛！左邊那隻狗也很努力，他有下腰！真的！」

▼更多精采影音