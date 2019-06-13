郵差送包裹要求看「漂漂小姐」身分證　她「5個字」讓網笑了

▲漂漂小姐妳的包裹來了趕快來領！（圖／臉書粉專「搞怪姐妹花（漂漂&八寶）」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

領取包裹請出示本人證件！住在新北板橋的網友靖文這天早上收到了郵差先生送來了一袋包裹，「妳是漂漂小姐嗎？」她向郵差表示自己是漂漂的媽媽，沒想到對方竟要求出示漂漂小姐的身分證核對，這時靖文說了5個字讓郵差頓時說不出話，就連網友看了也紛紛笑出來說，「蓋腳印的話可以嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲汪：我就是最漂漂的漂漂小姐啦～

原來這位神秘的「漂漂小姐」是靖文家中的米克斯女孩，郵差先生一聽到女飼主說了「牠是一隻狗」後，下巴差點掉下來，接著才向她索取主人的證件核對。其實這個包裹是來自漂漂的粉絲，對方被毛孩逗趣可愛的模樣吸引，於是決定寄來雞腿、零食與艾草香包給漂漂享用，沒想到會發生這樣的有趣小插曲。

▲漂漂搞怪逗趣的模樣讓粉絲為牠著迷。

▲這對搞怪姐妹花擁有大批粉絲。

這張照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「還好不是寄便利商店，這樣會不給取貨XDDD」、「郵差也太可愛了！狗的名字也好可愛」、「請漂漂蓋腳印」、「牠有身分證阿！不過你要拿機器看就是了哈哈哈」、「可以做張身份證，下次真的拿給郵差先生看」、「之前領貨時也被要求看證件，我回家帶牠來，請店員喊牠的名字，才讓我領貨XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「下次領貨蓋腳印口以嗎？」

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