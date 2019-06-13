13歲老黑送養按讚個位數...3年來努力活著　爸：下輩子別當狗了

▲13歲老狗黑熊認養文按讚只有個位數。（圖／網友黃銘毅授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「你是很棒的老米克斯，記得下輩子不要再做狗狗了。」網友黃銘毅‎家中16歲的歐告「黑熊」其實原本是隻公園浪浪，當初他將狗狗帶回家原本打算送養，沒想到卻乏人問津，就連認養文也僅有個位數按讚，於是他自己收編，給牠一個家，3年來黑熊雖然患有水瘤，但牠總是乖乖地不吵不鬧，如今卻也這樣安靜離開了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

3年多前，黃銘毅在家附近的公園餵養流浪犬時遇見了黑熊，當時的牠已經年老無力經常漏尿，全身尿臭味且毛髮髒亂打結，胸前還掛著一顆拳頭大的水瘤，總是被公園裡的其他浪浪驅趕到角落甚至外圍，有時候黃銘毅為了給牠一頓飯，得在周邊不斷環繞翻找，偶爾牠會躲在草叢裡，偶爾甚至被寒流冷得只能窩在公園椅下顫抖。

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▲黑熊的超萌臉龐真的長得很像黑熊啊！

過年前的霸王寒流加上豪雨，讓黃銘毅擔心黑熊可能會凍死，於是趕緊出門將牠找回，發現黑熊為了活命，行動緩慢地爬到椅子下躲雨，但整個身體早已被淋得濕答答，黃銘毅立刻將牠抱到車上，帶回家幫牠清理乾淨後，便將黑熊的相關資訊PO至臉書社團求認養，怎料那篇文章只有少少幾個讚，更別說是真的送養出去了。

他們不捨黑熊再次流落街頭，因此決定收編黑熊讓牠好好養病，當時黃銘毅帶黑熊到醫院施打預防針，醫生說牠已經超過13歲，犬齒已經全部斷掉，前腳也因為身體無力支撐而成外八狀；黃銘毅認為黑熊肯定是隻被棄養的毛孩，當牠一看到摩托車就知道該如何乘坐，而他也猜測，胸前的水瘤與嚴重的漏尿情況很可能就是前主人遺棄的原因。

▲黑熊一看到機車就知道怎麼坐，飼主認為牠是被棄養的狗狗。

可能是因為流浪過的關係，黑熊對於吃非常執著，只要沒有準時放飯，牠就會小小聲地提醒家人，平常除了吃飯時間外，牠不是睡覺就是發呆，這也讓爸爸笑說牠根本就是「阿北模樣」；由於黑熊時常漏尿，因此牠幾乎都在浴室裡休息，雖然家人每天都會帶牠出門大小便，但黑熊偶爾還是會控制不住而尿在地上，這時牠就會默默地露出很不好意思的可愛表情，不過，家人也從來沒責怪牠，反而是給予牠更多的包容。

其實黑熊的個性非常好，附近常來討食的浪貓們和牠都很親，而家裡的1貓1狗也和牠感情非常好，雖然黑熊平時不隨便撒嬌，但牠總是靜靜地、乖乖地跟在主人身邊，這3年來，家人也持續地幫牠補充營養品，有時候黑熊狀況不錯時，到公園還能開心地小跑步，怎料「那一天」會這麼快來臨。

▲個性好的黑熊和附近浪貓也相處得很融洽。

牠開始在上下樓梯時顯得有點吃力，大約1個多月前，牠甚至從原本的狼吞虎嚥變得吃不下飯，那幾天家人都是用灌食的方式來讓牠補充營養，黃銘毅表示，「在牠走的前一個禮拜，帶牠去公園牠都會如進入回憶般，望著公園許多地方。」幾天後，黑熊已經無法自主上下車。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

直到那一天晚上，爸爸輕輕地摸著牠的頭，溫柔地叫了叫牠的名字，黑熊趴在地上一邊看著主人、一邊搖著尾巴，努力想表現自己開心的樣子讓把拔記住，不過其實牠已經沒有力氣再起身，當天睡覺前牠叫了好幾聲，家人原以為黑熊是想要上廁所，於是讓牠待在浴室休息，怎料隔天起床準備帶家裡的狗狗出門散步時，黑熊已經躺在原地一動也不動，就這樣安靜地離開了。

▲平時在家裡最無聲的黑熊，卻也安安靜靜不讓家人擔心地離去了。

「希望照顧你的這3年，你有感受到家的溫暖。紅了眼眶把你裝箱，很抱歉找不到更大的箱子了，但這個姿勢也讓你更抬頭，因為你是很棒的老米克斯，記得下輩子不要再做狗狗了，愛你的家人......。」爸爸將牠抱起時，發現黑熊留下了1條漂亮的便便，人們總說狗狗離世前會把自己清理乾淨，原來都是真的，即使到最後一刻，黑熊也如此貼心、如此安靜。

▲黑熊沒有病痛了，一定要去當個快樂的小天使！

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