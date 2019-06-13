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5個月沒見初戀女友　歐告「暴風成長」牠嚇呆：妳變了...

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記者陳靜／採訪報導

還記得歐巴與對街小黑對視放電的畫面嗎？其實桃園雞腿店的白貴賓「歐巴」和這隻小黑女孩「黑妞」是青梅竹馬，馬麻更笑稱對方是歐巴的「初戀女友」，當時體型還很小的黑妞常常在對面的餐廳門口和歐巴互看，沒想到事隔5個月沒見面，如今牠們再次相遇時，黑妞已經長得比原來還要大3倍，讓歐巴看了直接嚇呆！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

其實黑妞是對面餐廳員工的愛犬，只要飼主上班都會將牠繫在門口休息，在牠1個月大左右時，飼主帶牠到雞腿店和歐巴認識，沒想到2汪卻一見如故，對彼此都非常有興趣，不過因主人工作的關係，黑妞便不再出現於餐廳門口，因此歐巴也將近5個月沒見過這隻狗狗，這段純純的愛也就不了了之了。

▲5個月沒見，初戀小黑狗暴風成長。（圖／臉書粉專「毛毛的歐巴」授權提供）

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▲歐巴當時幾乎每天都坐在門口看著對面的黑妞。（圖／臉書粉專「毛毛的歐巴」授權提供，下同）

▲5個月沒見，初戀小黑狗暴風成長。（圖／臉書粉專「毛毛的歐巴」授權提供）

▲瞧那目不轉睛的炙熱眼神XD

不久前的某一天，歐巴招待客人累了趴在櫃台休息，沒想到黑妞卻突然頂著「3倍大的身體」出現，歐巴看著眼前這隻熟悉又陌生的歐告嚇歪了，牠緩緩地從櫃檯上站起，彷彿不敢相信自己的眼睛，媽媽在一旁看了也笑壞，忍不住直呼，「還好當初沒有在一起，初戀註定不會有結果！」

▲5個月沒見，初戀小黑狗暴風成長。（圖／臉書粉專「毛毛的歐巴」授權提供）

▲當時的超萌小黑妹，現在已經放大3倍變成漂亮少女了呢！

▲5個月沒見，初戀小黑狗暴風成長。（圖／臉書粉專「毛毛的歐巴」授權提供）

▲黑妞：啊你怎麼都沒長大？

網友看了這則影片後紛紛笑回，「黑妞是女大十八變啦XD」、「傻眼歐巴」、「心想：確定這個是小黑妞嗎？」、「這位小姐我認識你嗎，哈哈哈」、「還好當初沒交往XD」、「歐巴嚇到了」、「大到歐巴認不得XD」、「歐巴你怎麼長到一半就不長了XD」、「傻眼，小姐你哪位啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 黑狗米克斯歐告貴賓歐巴初戀女友長大

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