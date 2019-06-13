狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

▲網友餵完小黃買刮刮樂中了8千元。（圖／有點毛毛的／網友黃育倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

有愛心的人一定會有好報的！網友黃育倫這天晚上趁著雨停時，趕緊到家附近為一隻長期餵養的流浪小黃狗送飯，給汪汪飽餐一頓後，他在回家路上順路買了2張刮刮樂，沒想到其中1張卻直接中了8千元整，超有愛心的他也表示，獎金扣除成本後，其他將會拿來買罐頭給浪浪吃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲有愛心的黃育倫經常餵養附近流浪犬。

不僅如此，長期關注流浪動物的他在臉書社團「有點毛毛的」更表示，其實不管有沒有中獎都會買罐罐給浪浪。這天他花了1千元試手氣，沒想到刮完一看，不僅回本之外，甚至還回賺了7千元，突如其來的好運讓人又驚又喜，也讓網友見證了老天爺真的會疼好人。

▲單張刮刮樂就中了8千元。

網友看了他的善舉後紛紛留言表示，「真的很感謝你為牠們做的一切！！」、「好心有好報耶，浪浪給你的報恩」、「好棒，上天也感念您的付出，給您回饋了，還有孩子們看到您好開心哦。」、「狗來富啊，必須包養了啦～～～」、「你的好心讓你中大獎啦！繼續散播愛」、「遇見你，他（狗兒）也中獎了！」、「小黃可以加菜了」、「大哥跟小黃都會幸福的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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