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剛下班沒洗！　慵懶貓深聞爸「原汁襪」狂蹭頭：越臭越香～

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寵物小組／綜合報導

奴才的襪子就和臭豆腐一樣，越臭越讓人銷魂！網友Yu Cheng家中的虎斑貓「小太陽」這天原來悠哉地在牠的小窩裡休息，剛下班回到家的爸爸，默默地把還沒脫下襪子的腳伸到主子身邊，沒想到小太陽一聞到這熟悉的味道後，竟然就此巴著不放，不僅將鼻子貼在襪子上深聞，甚至還用頭瘋狂磨蹭，讓家人笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻Yu Cheng將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並無奈表示，「這......你知道爸爸的腳剛下班都沒洗很臭嗎......很陶醉的貓XD。」有些貓咪對奴才的「原汁貼身衣物」似乎都特別有興趣，而小太陽也是如此，牠抓著把拔的腳聞到無法自拔，數度露出超銷魂的爽臉，彷彿享用著最頂級的「貓間美味」。

▲虎斑貓抱著爸臭腳狂聞。（圖／有點毛毛的／網友Yu Cheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲「94尬意這味啦～」（圖／有點毛毛的／網友Yu Cheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑回，「喜歡鹹魚的味道～」、「愛你～不管你多臭我都愛」、「喵：就是這個味～讓我想起了故鄉的小魚乾」、「生化武器欸，主子真是有勇氣XD」、「這腥味偶喜歡～」、「喵皇已默默中毒」、「貓草可以不用買了」、「你一定很喜歡廣志的腳」、「是鹹香鹹香的味道XD」、「牠也吸很大」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 虎斑貓喵喵臭腳襪子

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