半夜尿好急～老練黑柴「爬進貓砂盆解放」...完全被貓化！

寵物小組／綜合報導

狗狗半夜尿急怎麼辦？原來還有這招！網友劉偌凡家裡飼養了2貓1狗，她近期鏟貓砂時，都會聞到一股特別濃的尿味，於是她這天偷偷埋伏在貓房外，沒想到卻目擊了黑柴「布布」半夜尿急時，竟偷偷地爬進貓砂盆解放，瞧牠一副老練的樣子，推測肯定是個慣犯，甚至露出一臉超爽表情，讓媽媽傻眼至極！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲黑柴半夜溜進貓砂盆上廁所。（圖／有點毛毛的／網友劉偌凡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻無奈表示，平常都會在固定時間帶布布出門尿尿，牠偶爾在家尿急時，也會自己進廁所解決，但是不知道從什麼時候開始，每當奴才清裡貓砂時，就會聞到一股很重的狗尿味，當時她合理地懷疑是布布做的好事，殊不知這天真的讓她拍下證據。

可能是因為家裡養了2隻貓的關係，所以布布開始有樣學樣，不過汪汪卻不曉得什麼是撥砂，因此總是尿完就拍拍屁股離開，沒想到媽媽竟笑說，「牠只會尿不會埋，但好像貓咪會去幫牠埋的樣子，我挖到的都是埋好的哈哈。」

▲布布尿出來還露出舒服的神情。

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「已貓化，恭喜你獲得新品種」、「他可能以為是公廁，才想說，奇怪主人怎麼都不來這尿尿」、「他應該覺得，為什麼我要出去尿尿，貓就可以在家，還有專屬廁所」、「很聰明啊，知道要在裡面尿尿，這樣比較不會得膀胱炎」、「誰也阻止不了小柴要跟猫君成為一家人的決心」、「再來撥個沙...以後不用煩惱了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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