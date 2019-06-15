《寵物當家》麥斯真狗版！　牠戴上頭套和「爆米花桶」一模一樣

▲傑克羅素㹴犬撞臉《寵物當家》麥斯。（圖／網友林東東授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

本尊現身快拜！近期火紅的強檔電影《寵物當家2》在秀泰影城推出了立體MAX造型杯，狗狗麥斯一臉厭世地戴著頭套，罩起的範圍還可提供影迷放置爆米花，超萌吸睛的造型讓粉絲爭相搶購，沒想到這位網友不用排隊花錢，家裡就有一隻現成的麥斯，戴上頭套的傑克羅素㹴犬「DiDi」和主角竟長得一模一樣！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主林東東在臉書社團「有點毛毛的」PO出自己先前購入的造型杯，以及愛犬DiDi的合照並笑說，「到底是誰跟誰的風啊～」原來家裡的傑克羅素㹴犬因腳傷包紮，同時戴起頭套的模樣和麥斯造型杯的樣子超神似，只差在DiDi的右臉多了一圈棕色花紋，就連藍色的胸背帶和項圈遠看也像是同款，根本就像是從電影跑出來的真狗版！

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▲汪：你學屁學！愛學人還闖進我家！

▲「不瞞大家說...我其實有偷偷去打工啦。」

3歲的DiDi其實非常天真又愛吃醋，當天馬麻將麥斯杯帶回家時，DiDi竟以為那是一隻真狗，牠一看到媽咪抱著對方不放，就緊張地狂撥她的手，甚至發出難得的撒嬌哼哼聲，雖然DiDi不喜歡被抱在懷裡，但牠只要看到媽媽身邊有別的貓狗，就會馬上湊近她身邊刷存在感，嚴格禁止馬麻移情別戀。

▲DiDi其實是個超級破壞狂。

▲只要一看到漂亮女生就馬上趴過去瘋狂賣萌。

網友看了這則神撞臉貼文後紛紛笑道，「本尊出現惹！」、「好像啊哈哈哈哈哈」、「一模模一樣樣啊」、「爆米花丟下去就知道了」、「摳斯噗累大成功」、「小心你不在他都出去救老虎」、「本人比電影上的帥」、「右邊那個才是模仿鬼」、「哈哈哈想裝爆米花」、「根本一樣XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲DiDi：下次要拍電影記得要找我喔！

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