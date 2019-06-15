「真人版泰山」求黑猩猩幫洗頭...卻「玩到長髮打結」網笑噴

▲2隻黑猩猩幫主人洗頭。（圖／翻攝自IG@kodyantle，下同）

寵物小組／綜合報導

家裡的洗頭工ㄎㄧㄤ掉了！有「真人版泰山」之稱的美國人Kody Antle從小就和野生動物生活在一起，家裡甚至曾經同時有60多隻大老虎作伴，而同為「室友」的黑猩猩Sugriva和Vali也經常笑料百出，擁有飄逸長髮的主人這天在浴室洗頭，邀請了2毛孩來協助，沒想到牠們卻把奴才的頭當成玩具把玩，讓網友笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，Sugriva和Vali原本只在一旁觀摩，直到Kody Antle轉身蹲下來，將洗髮精擠在猩猩手上，同時教牠們如何清洗頭髮，但這對調皮的孩子根本沒在看，不僅眼睛看著一旁，敷衍地用雙手狂拍爸爸的頭，甚至一度搖頭晃腦狂抓對方頭髮把玩，整段過程可以說是越幫越忙，還把主人的頭髮搞得全打結在一起，最後爸爸乾脆放棄，改幫毛孩洗起澡來。

請繼續往下閱讀...

▲洗到最後變成猩猩洗澡XD

飼主在IG@kodyantle分享了這段影片，才短短一天就吸引了58萬人次觀看，網友紛紛轉發至臉書，也在底下留言笑回，「工讀生出來啦XD」、「以這種洗法，洗完都打結了XD」、「只有我覺得這男的快禿頭了嗎？」、「這故事告訴我們，泰山...他當初為何選擇自立自強」、「重點他拿的是嬌生舒眠沐浴精...不是洗髮的」、「還送吻耶」、「太嗨了吧好可愛哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

在 Instagram 查看這則貼文 Kody Antle（@kodyantle）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 下午 12:39 張貼

▼更多精采影音