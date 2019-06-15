ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「真人版泰山」求黑猩猩幫洗頭...卻「玩到長髮打結」網笑噴

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲黑猩猩幫主人洗頭。（圖／翻攝自IG@kodyantle）

▲2隻黑猩猩幫主人洗頭。（圖／翻攝自IG@kodyantle，下同）

寵物小組／綜合報導

家裡的洗頭工ㄎㄧㄤ掉了！有「真人版泰山」之稱的美國人Kody Antle從小就和野生動物生活在一起，家裡甚至曾經同時有60多隻大老虎作伴，而同為「室友」的黑猩猩Sugriva和Vali也經常笑料百出，擁有飄逸長髮的主人這天在浴室洗頭，邀請了2毛孩來協助，沒想到牠們卻把奴才的頭當成玩具把玩，讓網友笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，Sugriva和Vali原本只在一旁觀摩，直到Kody Antle轉身蹲下來，將洗髮精擠在猩猩手上，同時教牠們如何清洗頭髮，但這對調皮的孩子根本沒在看，不僅眼睛看著一旁，敷衍地用雙手狂拍爸爸的頭，甚至一度搖頭晃腦狂抓對方頭髮把玩，整段過程可以說是越幫越忙，還把主人的頭髮搞得全打結在一起，最後爸爸乾脆放棄，改幫毛孩洗起澡來。

請繼續往下閱讀...

▲黑猩猩幫主人洗頭。（圖／翻攝自IG@kodyantle）

▲洗到最後變成猩猩洗澡XD

飼主在IG@kodyantle分享了這段影片，才短短一天就吸引了58萬人次觀看，網友紛紛轉發至臉書，也在底下留言笑回，「工讀生出來啦XD」、「以這種洗法，洗完都打結了XD」、「只有我覺得這男的快禿頭了嗎？」、「這故事告訴我們，泰山...他當初為何選擇自立自強」、「重點他拿的是嬌生舒眠沐浴精...不是洗髮的」、「還送吻耶」、「太嗨了吧好可愛哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 黑猩猩洗頭泰山

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／13歲老黑送養按讚個位數...3年來努力活著　..

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

5個月沒見初戀女友　歐告「暴風成長」牠嚇呆：妳變了..

郵差送包裹要求看「漂漂小姐」身分證　她「5個字」讓..

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

公園驚見疑似「烹煮過的獼猴屍骸」！　全身被剁成多塊..

奴才忘記放飯！白柴「淚眼問蒼天」...網友看身材笑..

陪練歌10年撐不到他發片...韋佳宏愛犬13歲子宮..

客廳滿地垃圾...2汪都撇頭裝蒜　奴才厭世：對啦都..

2柯基挑戰「低版跨欄賽」！　牠1秒神解「直接走過去..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回..

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包..

頭太大惹！鬆獅犬硬走窄縫卡住 「榮浩式囧臉」媽笑..

「真人版泰山」求黑猩猩幫洗頭...卻「玩到長髮打結..

等到不耐煩！主人削水果阿金忙著接果皮　網笑：多餓？

背包露「柯基頭」吐舌度估！　乘客被萌到狂拍、想偷摸

清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：..

直擊／台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　猜猜誰變成午餐？

背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁雞腿」：媽媽你忘..

爸發5張歐告歪照求「選帥」　網點開看笑了：是複製貼..

飛來橫禍！小狗衝出遭重機撞死　騎士摔傷ＰＯ文找飼主

初次見面！　貓被弟弟「口水搔癢」滿臉問號：在幹麻？

浪汪中山豬吊腳掌見骨仍傻笑　她自責：是結紮原放的孩..

距地鐵1分鐘！全球首間「可入住的茶室」膠囊旅館東京..

剩下15天...移民署掃蕩非法移工531人　專案結..

北市房價太高　7成購屋族無奈「棄新買舊」　

逃犯條例修法暫緩　總統府高度關注：港府應確保香港人..

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一..

何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未..

不斷更新／郭嚴文敲安帶動攻勢　4局Lamigo 3..

NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：..

NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

男團泰坦突西門熱跳！　路人嗨圍觀...比利認約會處..

寵物動物熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

讀者迴響

熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

想參加畢典　女兒一句話讓媽無語

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必回應：怎麼了？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面