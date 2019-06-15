爸發5張歐告歪照求「選帥」　網點開看笑了：是複製貼上嗎

▲除了角度以外，看不出有什麼不同啊！（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

沒有醜狗狗，只有不會拍照的奴才！天生臉臭的歐告「小皮」只要稍微放鬆沒表情，看起來就會超厭世，因此常常被爸爸捕捉到這爆笑的模樣。調皮的主人在臉書PO出5張小皮的「自拍照」，請網友幫忙挑出一張帥照，沒想到網友一點開卻不禁笑出來，直呼根本是攝影師的問題，5張照片也都像是複製貼上而成的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲▼奴才PO出5張照片要網友選帥的XD

仔細看這5張照片，幾乎每張都充滿著厭世氛圍，網友看了紛紛在底下留言笑說，「頂級厭世臉XD」、「眼神死我挑不出來哈哈哈哈」、「肯定主人的拍照技術......有進步空間」、「這題好難」、「你不醜～只是技術不成熟」、「很難選餒...都帥到破表XD」、「拿主人的5張照片來做對比」、「有沒有第6張哈哈哈哈」、「我覺得是拍照人問題」。

▲小皮總是被捕捉到這種歪照。

▲小皮在車上常常被阿福搶位子。

事實上，這幾張照片確實都是在小皮無奈的時候拍下的，每當把拔開車載毛孩們出門，另一隻黑狗「阿福」就會不斷和牠搶座位，只要小皮坐哪，牠就會故意擠哪，尤其是最寶貴的副駕駛座，因此無奈的小皮才會擺出一臉厭世表情，以前2汪總是在車裡到處你追我跑，但現在小皮已經懶得和阿福計較，一上車就直接認命地往後座走去，呆萌善良的模樣超可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲人家小皮也是有萌照的啦！

▲只是爸爸手機裡大部分都是這種照片。

▲「等本汪學會拍照你就完了臭奴才。」

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