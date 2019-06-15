ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

爸發5張歐告歪照求「選帥」　網點開看笑了：是複製貼上嗎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

▲除了角度以外，看不出有什麼不同啊！（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

沒有醜狗狗，只有不會拍照的奴才！天生臉臭的歐告「小皮」只要稍微放鬆沒表情，看起來就會超厭世，因此常常被爸爸捕捉到這爆笑的模樣。調皮的主人在臉書PO出5張小皮的「自拍照」，請網友幫忙挑出一張帥照，沒想到網友一點開卻不禁笑出來，直呼根本是攝影師的問題，5張照片也都像是複製貼上而成的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼奴才PO出5張照片要網友選帥的XD

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

仔細看這5張照片，幾乎每張都充滿著厭世氛圍，網友看了紛紛在底下留言笑說，「頂級厭世臉XD」、「眼神死我挑不出來哈哈哈哈」、「肯定主人的拍照技術......有進步空間」、「這題好難」、「你不醜～只是技術不成熟」、「很難選餒...都帥到破表XD」、「拿主人的5張照片來做對比」、「有沒有第6張哈哈哈哈」、「我覺得是拍照人問題」。

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

▲小皮總是被捕捉到這種歪照。

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

▲小皮在車上常常被阿福搶位子。

事實上，這幾張照片確實都是在小皮無奈的時候拍下的，每當把拔開車載毛孩們出門，另一隻黑狗「阿福」就會不斷和牠搶座位，只要小皮坐哪，牠就會故意擠哪，尤其是最寶貴的副駕駛座，因此無奈的小皮才會擺出一臉厭世表情，以前2汪總是在車裡到處你追我跑，但現在小皮已經懶得和阿福計較，一上車就直接認命地往後座走去，呆萌善良的模樣超可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

▲人家小皮也是有萌照的啦！

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

▲只是爸爸手機裡大部分都是這種照片。

▲歐告5張醜照長得一模一樣。（圖／臉書粉專「小皮阿福又幹麻」授權提供）

▲「等本汪學會拍照你就完了臭奴才。」

▼更多精采影音

關鍵字： 黑狗歐告自拍照照片

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／13歲老黑送養按讚個位數...3年來努力活著　..

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

5個月沒見初戀女友　歐告「暴風成長」牠嚇呆：妳變了..

郵差送包裹要求看「漂漂小姐」身分證　她「5個字」讓..

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

公園驚見疑似「烹煮過的獼猴屍骸」！　全身被剁成多塊..

奴才忘記放飯！白柴「淚眼問蒼天」...網友看身材笑..

陪練歌10年撐不到他發片...韋佳宏愛犬13歲子宮..

客廳滿地垃圾...2汪都撇頭裝蒜　奴才厭世：對啦都..

2柯基挑戰「低版跨欄賽」！　牠1秒神解「直接走過去..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回..

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包..

頭太大惹！鬆獅犬硬走窄縫卡住 「榮浩式囧臉」媽笑..

「真人版泰山」求黑猩猩幫洗頭...卻「玩到長髮打結..

等到不耐煩！主人削水果阿金忙著接果皮　網笑：多餓？

背包露「柯基頭」吐舌度估！　乘客被萌到狂拍、想偷摸

清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：..

直擊／台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　猜猜誰變成午餐？

背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁雞腿」：媽媽你忘..

爸發5張歐告歪照求「選帥」　網點開看笑了：是複製貼..

飛來橫禍！小狗衝出遭重機撞死　騎士摔傷ＰＯ文找飼主

初次見面！　貓被弟弟「口水搔癢」滿臉問號：在幹麻？

浪汪中山豬吊腳掌見骨仍傻笑　她自責：是結紮原放的孩..

斯巴達障礙跑競賽、三色週末賽雙強出擊　柳諭傑三度挑..

距地鐵1分鐘！全球首間「可入住的茶室」膠囊旅館東京..

剩下15天...移民署掃蕩非法移工531人　專案結..

北市房價太高　7成購屋族無奈「棄新買舊」　

逃犯條例修法暫緩　總統府高度關注：港府應確保香港人..

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一..

何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未..

不斷更新／郭嚴文敲安帶動攻勢　4局Lamigo 3..

NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：..

NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

寵物動物熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

讀者迴響

熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

想參加畢典　女兒一句話讓媽無語

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必回應：怎麼了？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面