台灣黑熊「踩中山豬吊」2度斷掌！　左手腫脹長蛆...眼神好無助

寵物小組／綜合報導

台灣黑熊保育協會於10日晚間獲報得知，於花蓮某山區出現了1隻踩中山豬吊的公黑熊，協會獸醫偕同相關單位立即至現場查看，發現這隻黑熊疑似已經受困3、4天，甚至是隻「已無左手掌」的二度受害熊，不僅前肢腫脹、末端傷口腐爛，還發出惡臭長蛆，無助痛苦的眼神讓人非常心疼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲花蓮山區台灣黑熊中山豬吊斷掌。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

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當天晚上，協會立即通報林務局及花蓮林管處，而屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀也連夜搭車趕赴玉里，會合協會獸醫師偕同林管人員入山搶救，到場時看見黑熊已經嚴重脫水無力站立，吊起的左手臂更是整個腫脹直到基部，原本已經癒合的舊傷卻再度因這次中套索而腐爛生蛆。

▲台灣黑熊。（示意圖／台灣黑熊保育協會提供）

台灣黑熊保育協會執行長王嘯虎表示，黑熊的傷口由協會獸醫師將麻醉藥一針吹入，予以清創並注射抗生素後，無奈因沒外部標記或追蹤頸圈而野放。「現場沒有綜合維他命或葡萄糖點滴可供注射，該隻青壯年的公熊釋後生死難卜，祝禱以外也僅能做到這樣了；非親眼所見，不能想像黑熊中捕獸鋏的慘狀。」

此外，王嘯虎也指出，倡議多年的「東部野生保育動物救傷中心」迄未設立，因此協會鑑於「生態是面、救傷是點」的保育範疇，決定先行自己購置輸送籠與急救器材，置放於「東部臺灣黑熊教育館」以備後用並減憾事。

▲台灣黑熊遭捕獸鋏斷指斷掌已不是第一次。（示意圖／取自林務局台東林業管理處）

▲超過半數的台灣黑熊皆斷掌。（示意圖／翻攝自花東搶先報）

其實這已經不是第一次發現黑熊誤中捕獸鋏，1998年10月25日，國內第一隻捕捉繫放的台灣黑熊因誤中非法陷阱導致斷掌；而黃美秀老師團隊先前的研究甚至指出，所紀錄的台灣黑熊中幾乎有半數以上都是「斷掌熊」，也就是牠們都曾不幸遭人為放置的捕獸鋏夾傷，因此保育協會要求相關單位正視黑熊因非法陷阱而斷掌和傷亡的狀況，並提出具體改善策略和採取積極行動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲協會期許相關單位正視並改善非法陷阱傷害黑熊的狀況。（圖／台灣黑熊保育協會提供）