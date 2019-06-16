歐告長嘴唇了？　牠被碎唸「扁嘴」奧嘟嘟...萌臉網暴動

▲去哪裡學來的啦！（圖／IG@cooper.1006授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

工讀生趕快把嘴巴收好！住在新竹的台灣犬「酷伯」是個表情超多變的無厘頭汪，這天馬麻陳紫勻在臉書上PO出一張照片，畫面中歐告的模樣超無辜，牠扁著嘴巴水汪汪地看著主人，嘴角兩側還直接往下拉，但是眼尖的網友卻發現，表情奧嘟嘟的酷伯似乎「長了嘴唇」，像是人類的下嘴唇嘟出一樣，萌樣讓網友暴動！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻笑說，那片長得像嘴唇的東西其實是酷伯的舌頭，由於牠天生黑舌，所以導致看起來像是人類嘟嘴後的嘴唇，當時正好毛孩打了一個大哈欠，媽媽立即拿起手機捕捉，怎料會拍到牠如此無辜呆萌的一面，因此PO上臉書社團「有點毛毛的」，同時替牠寫下設計對白，「你說什麼我根本不想聽。」

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▲酷伯的怪表情超多。

網友看了這張照片後紛紛笑回，「哈哈嘴巴為什麼這樣啦XD」、「怎麼有嘴唇XD」、「一度以為那片是嘴唇」、「齁那個臉好想抱緊處理」、「嘴唇有在保養喔！Q嫩沒唇紋好可愛！」、「扁嘴哈哈哈」、「完美詮釋奧嘟嘟」、「歐告配黑色舌頭～ 根本是完美組合！」、「毛色超美超黑亮的耶！」、「可以分享護髮秘訣嗎？這毛髮...也太亮了吧」、「我很努力把焦點放亮麗的毛身上...可是那個像舌頭的嘴唇（喂故意的喔）的讓我笑不停」。

▲究竟是酷伯的問題，還是奴才的問題呢？

▲明明可以這麼帥！

雖然酷伯外型長得非常帥氣有型，但其實牠是個超級膽小又愛玩的「邊緣狗」，只要別的狗狗稍微靠近，牠就會嚇得馬上逃開，警戒心非常高，因此每到公園時都沒有狗狗要和牠玩，只能在一旁自嗨，不過，牠在家人眼中卻是個超級開心果，總是做出許多讓人不解的行為，讓家人常常笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這篇絕對不能讓酷伯看到XD

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