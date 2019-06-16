地板超亮？　哈士奇「雙手擦地」超講究...媽：已經5趟了

寵物小組／採訪報導

這汪上輩子一定是個家庭主婦！網友Li Wen Huang家中有隻超愛打掃的哈士奇「Pluck」，只要一閒下來，就會抓著牠最愛的「阿巾」開始瘋狂擦地，就連睡前也得玩弄一番才肯就寢，這天牠一如往常在地上把玩毯巾，但是卻數度像是有強迫症一樣，每個角落都擦得乾乾淨淨才行，連續5趟的行為讓媽媽超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲孩子，地板快被你擦破了XD。（圖／臉書粉專「Husky-鋼鐵蝙蝠俠 Pluck」授權提供，下同）

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馬麻將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並寫下，「請問先生～我地是拖不乾淨嗎？」當晚Pluck已經在客廳來回狂擦了至少5趟，媽媽在一旁假裝滑手機，其實是偷偷地開啟鏡頭拍下毛孩自得其樂的樣子，沒想到牠卻仍陶醉在自己的世界裡，完全沒發現自己的呆萌樣被捕捉下來了。

▲Pluck幾乎天天都抓著阿巾到處跑。

這條毯巾是Pluck的最愛，牠常常都像個小朋友一樣，抓著阿巾來回翻弄，不管走到哪都得帶著它，若家人偷偷將牠的阿巾拿去洗，Pluck當晚就會悶悶不樂地趴在地上生悶氣，但是只要毯毯洗香香還給牠後，牠又會一秒恢復活力，甚至笑得合不攏嘴，超容易滿足的模樣讓家人笑壞！

▲Pluck：沒有阿巾的狗生有何意義......

▲Pluck只要看到阿巾再度回到牠的懷抱就會露出大燦笑！

網友們看了Pluck擦地的影片後，紛紛在底下留言笑說，「以後拖地的部份都交給牠了」、「好會做家務」、「幫他加薪！！去開罐罐」、「在學麥可傑克森的月球漫步？？」、「好可愛！我家的都只會睡啊～」、「好乖的孩子幫忙做家事」、「請開放讓牠到大家家裡擦地板」、「愛乾淨的孩子最棒了」、「超級可愛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「馬麻，下次可以帶阿巾一起來玩嗎？」

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