坐下才能開飯！流氓貓太餓等不及　「單手冰豆」飼料全撒出

寵物小組／綜合報導

「叫你放飯就放飯，少囉嗦！」網友張傑翔‎家中這隻英國短毛貓超級機車，每當吃飯時間一到，馬麻總會要求牠必須坐好才能準時放飯，這天奴才一如既往等牠乖乖坐著，沒想到主子這時卻突然造反，不僅不聽媽媽的話，甚至直接不耐煩地站起來，接著將手一揮，就把整盤飼料全打翻在地，讓主人差點氣瘋！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，馬麻裝了一大盆乾乾準備給毛孩好好享用，但是她規定孩子在家裡吃飯前都得乖乖坐好才行，於是便要求喵喵馬上坐下，沒想到傲嬌的主子這天不知道哪根筋不對，不管說什麼都不肯理會，最後牠甚至為了吃飯而挑戰媽媽的極限，單手把整碗飼料打翻在地，宛如流氓的模樣讓媽媽氣炸。

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▲機車貓等不及放飯，直接冰豆。（圖／有點毛毛的／網友張傑翔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友們看了這隻喵喵的舉止忍不住笑出來並表示，「你自己故意不放下來的，擊飛剛好XD」、「他已經忍妳很久了！別逼朕出手」、「你以為朕有狗那麼多的耐心嗎」、「妳讓牠等太久了 ，打翻剛好」、「你到底給不給我啊～生氣（翻）」、「奴才竟然不乖乖放下」、「人家等不及了啦！」所有留言都是在幫喵皇說話。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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