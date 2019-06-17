掛念浪浪3天沒出現　她出門看...喵版「到此一遊」報平安

▲浪浪3天沒出現，留下「到此一遊」印記報平安。（圖／網友Lily Mo授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「不用擔心，我過得很好！」新北市三重區網友Lily Mo長期餵養家附近的黑白浪貓「Happy」，他們幾乎每天都會見面，但是這2、3天來，卻完全不見Happy的蹤影，正當Lily Mo掛念著喵喵的安危時，早上一出門便看到自己機車坐墊上充滿了貓咪腳印，仔細看才發現原來這是Happy所留下的訊息，彷彿在和她報平安。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Lily Mo表示，這兩天餵養浪浪時，發現Happy都沒有出現，不管怎麼喊牠的名字也都沒有回應，所以有點擔心，沒想到這天上午一出門，照慣例喊了幾聲Happy，接著就看見牠睡眼惺忪地出來迎接，她放心地餵了喵喵吃肉條後，就緩緩走到機車旁準備發動，怎料竟然看到坐墊上滿滿的腳印。

請繼續往下閱讀...

▲翻譯：本喵很平安，罐罐欠3天記得還。

由於前一天社區花園有灑水，土都被淋得濕濕的，而那邊也剛好是Happy平常駐守的地盤，另1隻浪貓則不太會在花園閒晃，因此Lily Mo推測當天Happy是踩了土後，才跑到她的摩托車上休息，促成了這樣有趣的畫面。

網友看了這則貼文後，也紛紛在底下留言笑回，「打卡的節奏（覺得安心）」、「留下腳印，告訴擔心的你，我很好」、「他說三天不見，欠的罐罐還是要給蛤～」、「訊息內容：本喵交新朋友了，下次會帶來一起享用罐罐，這幾天沒吃的要一起補齊～啾咪」、「我最近會晚點來，罐罐放著就好。要吃我再自己微波」、「這是小小的警告，再不餵就不是這樣了」、「已讀簽到」、「留下喵喵密碼XD」。

▲Happy不僅聽得懂自己的名字，也認得機車外型。

其實1個多月前，Lily Mo曾幫9個月大左右的Happy實施TNR，雖然牠偶爾親人，也聽得懂自己的名字，隔著花園欄杆時甚至會開放給對方摸肚肚，Lily Mo幾乎沒看過Happy發脾氣的模樣，但是抓紮當天牠卻異常兇猛，在籠子裡氣得狂發飆，因此結紮完就立刻原放還牠自由了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

不過，Lily Mo也說，每當她騎車回家時，總是會看見Happy像是認得她的機車一樣，開心地跑出來迎接，然後對著她喵喵叫撒嬌，雖然她目前沒有能力可以收編，但是如果有機會的話，還是希望能有善心人士給Happy一個機會，讓牠不必再到處流浪，也可以每餐都吃得飽飽的，有個專屬牠稱為「家」的地方。

※若有意願進一步了解Happy，歡迎臉書私訊Lily Mo詢問。

▼更多精采影音