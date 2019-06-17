不小心被碰到...懶貓莫名暴怒「無影腳狂踢87下」：滾滾滾滾滾！

記者陳靜／採訪報導

不要碰我的腳交！網友翊小榛家中的虎斑貓「小噗噗」根本就是貓界的激動肩膀哥，這天媽媽看電視看到一半，隨手往旁邊一擺便不小心碰到正在睡覺的牠，沒想到主子卻瞬間暴怒，對著馬麻的手狂踢暴打，甚至躲得遠遠的，還配上超機車的表情，一連串莫名其妙的行為讓飼主超不解直呼，「是吃到炸藥膩......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲貓咪被稍微碰到就暴氣狂踢。（圖／網友翊小榛授權提供，下同）

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當天馬麻只不過是隨性地將手擺到一邊，不小心碰到了小噗噗的腳，沒想到喵皇卻如此大驚小怪，搞得像是被欺負一樣，使出無影腳對著奴才的手氣噗噗狂踢，嘴裡還唸唸有詞像是在偷罵髒話，讓馬麻超無奈，「你是有病嗎...不過就不小心碰到一下就踢成這樣...。」

▲愛引誘犯罪又愛生氣的機車貓...

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，上萬網友看了紛紛笑翻表示，「最暴怒XDDDDDD」、「氣到一個不行XD」、「臉超嫌棄的欸！而且好像在踢仇人」、「誰準妳碰我了？洗手了沒？髒死了髒死了髒死了...」、「到底是住誰的房子、吃誰的罐罐XD」、「反應過激的貓」、「笑死哈哈哈哈哈」、「大概踢了87下」、「佛山無影腳來著」、「我想到“不要碰我肩膀”」、「感覺他身上每一個毛細孔都在生氣XD」。

▲「你剛剛偷摸我是不是該用魚來換啊？」

不僅如此，媽媽還透露，其實小噗噗平時就是個非常神經質又難搞的貓，每天都在想著要怎麼算計家裡的另外2隻貓yellow與叭噗，還會趁牠們路過時偷偷架拐子陷害，因此2貓總是默默地窩在一起取暖，而把小噗噗丟在一邊，懶得理這個幼稚的小屁孩。

▲愛欺負貓咪的小噗噗害得自己沒朋友XD

▲小噗噗只有在睡前才會找媽咪討摸摸入睡。

小噗噗是最晚來到家裡的貓咪，當年翊小榛在遛狗的時候，發現了路邊欄杆上有隻小貓，於是趕緊回家拿罐罐倒牠給吃，接著默默走回家，想說等牠吃完再來收拾垃圾，沒想到喵喵才吃不到兩口，看著對方離開竟也跟著走去，翊小榛再度把貓抱到罐罐前，但牠卻依然堅持要跟著回家，也因此找到了現在的奴才，成為了小噗噗。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：別打擾朕睡覺好嗎。

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