手持大雞腿逼「媽寶柴」選邊站　牠手一指...姐姐哭惹

寵物小組／採訪報導

本汪才不會輕易被騙！住在新北板橋的柴犬「歐德（Order）」是個道道地地的「媽寶柴」，而姐姐純粹就像是個把屎把尿的工具人，這天Siting Lai不甘心每次都被冷落，於是手持大雞腿和媽媽一人站一邊，要求歐德選一位擊掌，她原本以為鮮嫩多汁的大雞腿可以成功收買毛孩，沒想到卻又是個悲傷的結局。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲媽寶柴拋棄大雞腿選媽媽。（圖／網友Siting Lai授權提供，下同）

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當天姐姐帶歐德散步回家後，媽媽和狗友團購的零食剛好到貨，於是家人圍在一起開箱，而歐德也興奮地在一旁看著，這時姐姐靈機一動，決定和媽媽來場世紀大對決，想辦法讓歐德選邊站，沒想到即使姐姐手裡拿的是雞腿依然落敗，媽寶柴似乎知道馬麻才是牠的最大金主，因此不管比幾次，歐德依然堅持初心，事後姐姐也笑說，是不是因為媽媽手上那包比雞腿貴30元才這樣。

▲歐德連坐車都要抱著媽媽才安心。

▲姐姐哭訴表示，生日蛋糕明明也是她特別為歐德訂製的。

其實一直以來，爸爸和姐姐都是扮演黑臉的角色，而媽媽則是家裡最寵歐德的人，再來就是哥哥，只要毛孩做錯事或是搗蛋，爸爸和姐姐都會扳起臉來指責牠，但媽媽卻不管怎麼樣都不生氣，反而還會心疼地摸摸歐德的頭安撫牠，也難怪毛孩會這麼喜歡媽咪了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲歐德是全家人的心肝寶貝！

▲柴：大家一直要跟我吃醋，我很困擾內～

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