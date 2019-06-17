把寄宿貓逼到牆角...牠飆罵「X你娘勒」威脅　媽：誰教的！

寵物小組／綜合報導

踏進了這間屋子就得叫朕一聲老大！網友曾于真家裡養了3隻小胖貓，這天剛好來了1隻寄宿的貓咪「琪琪」，沒想到主子「莫莫」卻因為看對方不爽，而將新朋友逼到沙發洞裡，甚至瘋狂像對方叫囂，一度飆出「ㄍㄋㄋ」三字經威脅，讓媽媽超傻眼直呼，「死屁孩誰教你說髒話的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，莫莫不斷向琪琪逼近，莫名其妙氣到發抖，甚至用超詭異的聲音對著喵喵瘋狂嗆聲，飆出「X你娘勒」恐嚇，害得無辜的琪琪只能害怕地縮在角落不敢出來。其實搞威的莫莫模仿力超強，後來馬麻隨口說了一句「阿啾阿啾」，沒想到莫莫卻馬上跟著說一遍，且咬字超清晰，由此可知，牠的髒話一定也是和大人偷偷學來的！

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▲這貓講話也太標準了吧！（圖／有點毛毛的／網友曾于真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主經常在IG@cokoco.cats分享3貓的搞笑日常，而這則影片PO至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了也紛紛笑回，「工讀生快出來XD」、「尾音“ㄋㄧㄤˊ”還刻意拉長音XD」、「真的是學得太像了～這樣甘好？」、「太爆笑了啊啾啊啾」就連馬麻也超無奈，不知道到底去哪學壞了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼莫莫學媽媽講話

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