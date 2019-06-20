影／對眼3秒就接吻！　霸氣歐巴喵「超會撩妹」網友戀愛了

記者陳靜／採訪報導

「確認過眼神，我遇上對的人。」新莊網友彭玉如笑稱家中的黑白喵「海苔飯糰」根本就是媽寶界的彭于晏，可以讓人一秒被牠撩走！只要馬麻不小心和黏人又愛撒嬌的牠對眼3秒，主子就會直接往嘴巴親上來，接著不斷在媽咪臉上磨蹭，這樣的「撩妹行為」讓網友看完全戀愛了，直呼「好羨慕」！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲倒數3秒，準備閃瞎。（圖／網友彭玉如授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲霸氣的海苔飯糰直接親上去啦！

馬麻彭玉如笑說，「我們家的哥哥媽寶到不行啊，大概是感受到人類的愛吧！」由於海苔飯糰從一出生就被丟棄，那時正好遇上寒流，牠和手足一起在環境險惡的狀況下生存，發現時不僅臉部爛掉，甚至連眼睛都沾黏在一起，據說當初獸醫師是用手術器械才幫牠張開雙眼，剝開的瞬間膿也噴了醫師滿臉，「那幾乎都不能說是流浪，應該是等死的狀態了。」

▲海苔飯糰小時候被遺棄，身體狀況非常不好。

▲幸好現在是隻幸福的喵喵。

所幸新莊貓屋的愛媽及時救援，一點一滴餵奶慢慢養大，狀況穩定後，便由彭玉如接手領養，可能是因為小時候被遺棄且體弱的關係，海苔飯糰來到家裡後，常常緊張地找馬麻踏踏吸吸，只要家人一進廁所，牠就會害怕地窩在門外哭叫，媽媽都會抱著牠並溫柔說著，「媽咪愛你，你會一直都很幸福很安全，不會再遇到可怕的事情了。」

▲海苔飯糰非常黏人，總是喜歡靠在媽咪身邊睡覺。

▲海苔飯糰（左）和妹妹草莓奶茶（右）感情非常好。

在媽媽細心完善的照顧下，海苔飯糰已經漸漸有了安全感，也減少了神經質的頻率，反而變得超「媽寶」，無時無刻都想要找媽咪討摸塞乃，一旦馬麻工作太久沒理牠，主子就會委屈巴巴地狂撥對方的手，或是坐在她身邊望著，只要媽媽一轉頭看牠，牠就會在3秒之內馬上蹭過去，閃瞎所有貓奴。

▲已經太有安全感了XD

這則影片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」後，網友看了紛紛被融化表示，「炫耀文，紅牌一張XD」、「別人的貓...」、「好羨慕！」、「我的是對眼三秒給我一巴掌」、「別人家的貓總是不會讓我失望+1」、「閃的我眼睛睜不開了啦！」、「太會撒嬌了吧」、「常常幫擦嘴巴頭上才黑一塊嗎」、「我剛把這影片拿給家貓看～他不屌我」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲工讀生準備下班領錢囉！

▼更多精采影音