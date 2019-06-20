近4千元藍芽耳機遭「柴式雕刻」　爸氣炸PO網無言：= =

▲嘴癢柴把AirPods咬壞，主人氣到說不出話。（圖／網友楊勝安授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

這下再怎麼賣萌都賠不了了！住在高雄市三民區的網友楊勝安家中有隻調皮的阿柴「喜噗（CIPU）」，這天主人下班回家後，驚見自己的藍芽耳機套掉在地上，接著轉頭看向毛孩，才發現牠嘴裡竟咬著AirPods狂啃，把拔不管三七二十一，直接從汪星人嘴裡搶過來，但為時已晚，可憐的耳機已經宣告不治。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔楊勝安無奈表示，這副耳機是先前限量特價時，好不容易才搶購到，沒想到如今卻成了毛孩的潔牙骨，耳機屍體上還留著喜噗的柴式雕刻。當下飼主立馬將柴柴叫來罵一頓，但毛孩卻若無其事地微笑著，就好像什麼事都沒發生一樣，讓爸爸差點氣瘋，但也只能默默上網下訂一副新的。

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▲「一切都是耳機先動手的！！！」

▲喜噗非常親人卻超級調皮。

雖然喜噗是個非常親人的柴女孩，但牠在家裡其實是個超級破壞狂，甚至特別喜歡啃咬「有品牌的物品」，把拔苦笑地說，「拖鞋我已經換6雙了，而且旁邊便宜的室內拖鞋不咬，堅持只咬Havaianas的。」每當喜噗犯案完畢後，總是會一臉無辜地開著飛機耳裝沒事，但卻永遠都會有下一次！

▲牠已經咬壞爸爸6雙拖鞋，甚至曾把門牙咬斷過。

這張照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「耳機先挑釁的，你知道的～」、「把拔是他先欺負我」、「瞬間變成Air papapa（揍狗的聲音）」、「沒看過這麼慘」、「獨一無二的款式」、「提醒要換二代的= =」、「需要提供食譜嗎？」、「不是高級貨我可是不咬的喔～」、「我家被咬壞三組...差點把阿柴拿來炒肉絲」、「那個臉跟你說好吃」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喜噗：耶～把拔要換耳機了，又有新口味了！

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