超Ｑ！萌海豹開口大唱「星際大戰主題曲」、「一閃一閃亮晶晶」

▲研究人員發現，灰海豹能夠模仿人類唱歌的曲調。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導

英國蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）蘇格蘭海洋研究所（SOI）發現，灰海豹可以模仿人類唱歌的音調，其中有一隻最厲害的海豹佐拉（Zola），竟能夠複製10首曲目的旋律。

綜合外媒報導，蘇格蘭海洋研究所有3隻灰海豹從出生由研究人員監控，觀察牠們能夠發出什麼聲音，並且對訓練牠們模仿新的聲音，其中有一隻海豹佐拉，對複製聲音很擅長，不僅可以唱出電影《星際大戰》的主題曲，還有童謠〈一閃一閃亮晶晶〉。

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研究人員斯坦斯伯里（Amanda Stansbury）和雅尼克（Vincent Janik）認為，灰海豹可以用來研究語言障礙。斯坦斯伯里表示，對於海豹能複製聲音她感到很驚訝，雖然不是很完美，但這些聲音都不是海豹原本會發出的音調。雅尼克也指出，這研究增加了科學家對聲音的理解，也是語言發展的重要關鍵。她表示，很少有哺乳動物能夠複製人類的聲音，雖然鯨魚、海豚及大象可以做到，但與人類是使用不同機制，而「海豹是我們現在知道，唯一使用與人類相同機制的哺乳動物」。

雅尼克也指出，如果能找到其他和人類用相同方式發音，並修改牠原本聲音的哺乳動物，這可以讓科學家了解遺傳和學習如何影響發音技巧，這將有助於人類開發出研究語言障礙的新方法。