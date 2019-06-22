ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

超Ｑ！萌海豹開口大唱「星際大戰主題曲」、「一閃一閃亮晶晶」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲英國蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）蘇格蘭海洋研究所（SOI）發現灰海豹可以模仿人類歌曲的音調，其中有一隻最厲害的海豹佐拉（Zola）能夠複製10首曲目的旋律。（圖／翻攝自youtube） 

▲研究人員發現，灰海豹能夠模仿人類唱歌的曲調。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導

英國蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）蘇格蘭海洋研究所（SOI）發現，灰海豹可以模仿人類唱歌的音調，其中有一隻最厲害的海豹佐拉（Zola），竟能夠複製10首曲目的旋律。

綜合外媒報導，蘇格蘭海洋研究所有3隻灰海豹從出生由研究人員監控，觀察牠們能夠發出什麼聲音，並且對訓練牠們模仿新的聲音，其中有一隻海豹佐拉，對複製聲音很擅長，不僅可以唱出電影《星際大戰》的主題曲，還有童謠〈一閃一閃亮晶晶〉。

請繼續往下閱讀...

研究人員斯坦斯伯里（Amanda Stansbury）和雅尼克（Vincent Janik）認為，灰海豹可以用來研究語言障礙。斯坦斯伯里表示，對於海豹能複製聲音她感到很驚訝，雖然不是很完美，但這些聲音都不是海豹原本會發出的音調。雅尼克也指出，這研究增加了科學家對聲音的理解，也是語言發展的重要關鍵。她表示，很少有哺乳動物能夠複製人類的聲音，雖然鯨魚、海豚及大象可以做到，但與人類是使用不同機制，而「海豹是我們現在知道，唯一使用與人類相同機制的哺乳動物」。

雅尼克也指出，如果能找到其他和人類用相同方式發音，並修改牠原本聲音的哺乳動物，這可以讓科學家了解遺傳和學習如何影響發音技巧，這將有助於人類開發出研究語言障礙的新方法。

關鍵字： 英國蘇格蘭聖安德魯斯大學海豹唱歌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽..

臭臉秋田靠車窗：沒人鳥我！　車主「無理要求」爽歪修..

台灣黑熊關起來當狗養！超狂阿嬤現身了　還原真相「兒..

內有惡犬勿靠近！鏡頭沿鐵鍊尋找...網友全投降認輸

阿嬤吩咐買4份玉米蛋！她滿頭問號...原來是25k..

小寶寶狂哭！　天真貓「叼1把乾乾」放他枕邊：這些分..

陽台小黑其實是「獨居狗」？　飼主稱：狗平常可自由進..

2汪樓梯口開心討玩球　見媽走下樓狗宇宙崩塌：你....

在沙發亂大便！阿嬤插腰訓話　汪眼神死抗議：你壞壞對..

躲樓梯迎接！心虛汪飛機耳搖尾假笑　媽寒心：你又做什..

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥..

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢.....

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你.....

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

深海「灰色巨怪」探頭悄悄接近 竟撒嬌討拍！船員驚喜..

離家1500KM！北極熊現身城市 垃圾堆中覓食....

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚..

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

奴才忘放飯！白柴內心戲爆發　「淚眼問蒼天」網看身材..

校車出現！汪甩「直升機尾巴」　開心到要起飛：老師你..

小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比..

阿柴看完螢幕「神複製」　見鏡頭「露齒燦笑」萌翻網

英鬥犬常嘔吐昏睡！2個月吃「19個嬰兒奶嘴」　全家..

ㄎㄧㄤ鼠「小腳內八」出現花瓶裡　插畫家抓包傻眼：怎..

影分身之術！2狗「複製貼上」躺沙發　男友傻眼：這X..

「阿公告狀大家看得懂嗎？」媽求解　網一看笑翻：超到..

校車來了！好學柴「嗷嗷」催主人開門　頭也不回奔上車

世上最頑強的魚！「魔鬼洞鱂魚」在沙漠中活了5萬年　..

軍人爸駐伊拉克6個月返家　汪撲向熟悉懷抱狂親：你跑..

小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾..

麻瓜迷們快來！倫敦哈利波特片場半日遊　購票+交通攻..

內政部報好康！徐國勇：政府有信心讓年輕人敢婚、願生..

北海岸驚見莢狀雲...民眾驚呼「外星人降臨」？　雲..

花蓮韓粉封「護國大法師」再跑台中場　中暑！刮痧再上..

直擊／中文很簡單！銀赫需要老婆「幫我呼呼」　東海硬..

韓國瑜提「相挺」！痛批民進黨執政3年毫無作為　籲選..

20萬韓粉簇擁上台！韓國瑜痛批民進黨得「權力中毒症..

長榮罷工第50小時繳「三寶破2000」！長榮航勤快..

不斷更新／林立連續三場比賽開轟　6局桃猿6：1富邦

企聯射箭／聯賽表現漸入佳境　台中銀行射手追奧運夢

寵物動物熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

黑熊關起來當狗養！超狂阿嬤現身..

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

寶寶狂哭！喵「叼1把乾乾」分他

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

送走最後一個孩子…浪汪不捨追著..

霸氣喵「對眼3秒就接吻」超會撩

等17年要交配　卻發現沒有下半..

阿嬤把黑熊養在家　動物園回應了

讀者迴響

熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

黑熊關起來當狗養！超狂阿嬤現身..

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

寶寶狂哭！喵「叼1把乾乾」分他

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

送走最後一個孩子…浪汪不捨追著..

霸氣喵「對眼3秒就接吻」超會撩

等17年要交配　卻發現沒有下半..

阿嬤把黑熊養在家　動物園回應了

馬戲團熊騎車失誤　從脖子抓起來..

最新影片

更多

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥事？

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢...網笑：臉超嫌棄

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你...」惹哭飼主

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

深海「灰色巨怪」探頭悄悄接近 竟撒嬌討拍！船員驚喜給大擁抱

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面