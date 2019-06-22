偏鄉狂犬病注射18日開跑！　新北這10幾個地區推出聯合優惠價

▲新北市每年偏鄉地區施打狂犬病疫苗活動開跑。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

愛牠就要照顧牠的健康！新北市動保處每年度皆會安排巡迴注射行程，到各鄰里為民眾的寵物施打狂犬病疫苗。今年度第一場巡迴活動將於6月18日在三芝區福德活動中心展開，緊接著在10多個偏鄉地區皆安排注射場次，更推出預防針登記的2合1優惠活動。

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▲民眾前往會場報名。

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新北市動保處為避免飼主舟車勞頓攜帶寵物定期注射狂犬病疫苗，特別在烏來、平溪、坪林、石碇、瑞芳、貢寮等10多個偏鄉地區皆安排注射場次，推出狂犬病預防注射暨寵物登記聯合優惠活動，共同推廣愛寵物就是要打疫苗及寵物登記的理念，一起完成優惠價只要110元，鼓勵飼主共同為寵物的福祉及健康努力，請民眾攜帶犬貓及飼主國民身分證踴躍參加。

▲動保處獸醫師為犬隻注射疫苗。

去年參與烏來區狂犬病疫苗巡迴活動民眾謝小玲表示，「如果動保處沒有辦活動，民眾就要大老遠跑去動物醫院施打，像烏來區沒有動物醫院，可能還要跑去鄰近的新店區，太麻煩了!謝謝動保處舉辦偏鄉巡迴，方便偏鄉民眾帶犬貓去施打。」

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狂犬病為法定人畜共通傳染病，且所有溫血動物皆會感染，主要感染人類方式為動物咬傷，動物唾液內的病毒會透過傷口感染神經系統並擴散至中樞神經，感染後出現神經症狀時，死亡率可達100％。犬貓施打狂犬病疫苗是防範狂犬病最安全和有效的方法。

▲108年度狂犬病朱紅色頸牌打印樣本。



雖然新北市目前尚無動物狂犬病疫情，但防疫工作不能中斷，動保處仍呼籲民眾切勿任意接觸及捕捉野生動物，也不要棄養寵物，更應每年帶家中的犬貓及人工飼養食肉目動物如鼬獾、白鼻心（果子狸）、狐狸、浣熊等施打狂犬病疫苗，以提升整體免疫覆蓋率，才能有效防止狂犬病在人畜間傳播。