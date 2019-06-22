英鬥犬常嘔吐昏睡！2個月吃「19個嬰兒奶嘴」　全家沒人察覺

▲英國鬥牛犬誤食奶嘴，造成消化系統堵塞。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

看似不起眼的東西卻會造成寵物的傷害。美國一名飼主2個月前發現家裡的英鬥犬默蒂兒出現嘔吐症狀，送醫後吃過藥都不見好轉，狗狗的精神每況愈下。直到醫生幫牠照X光，才發現事情的嚴重性，原來這個孩子把19個嬰兒奶嘴吃下肚，造成消化系統堵塞。

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女飼主艾蜜莉在4月初時發現默蒂兒的異狀，起初以為是單純的胃痛，獸醫診斷出是周期性嘔吐，開了止痛和止吐的藥品，沒想到吃了幾次都不見效。5月中旬，默蒂兒病得更加嚴重，不再開心的在家跑跳，大部分的時間都在昏睡，更可怕的是，牠開始不願意進食。

▲▼狗狗的胃裡塞滿奶嘴。



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艾蜜莉趕緊將狗狗再次送醫，安排作全面性的檢查，醫生幫默蒂兒照X光時，竟然發現牠的胃裡塞滿乳膠奶嘴，這也把家人給嚇傻了，因為他們絲毫沒有察覺，消失的奶嘴原來是被狗吃掉，「我們家有2個嬰兒，但我沒想到默蒂兒會把奶嘴吞下去。」



顯然地，默蒂兒並不是一次把奶嘴全部吃下去，牠很可能在4月開始就開始分次偷吃，以至於家人無法察覺。獸醫團隊開馬上取行動，進行簡單的內視鏡檢查，幫牠把奶嘴全數取出，事後狗狗復原狀況良好，已經完全恢復精神。

▲默蒂兒目前已經逐漸恢復健康。

飼主艾蜜莉經過這次的事件感到難過又自責，「我們非常喜歡這隻狗，並願意為牠做任何事情」，幸好這次有即時送醫，才沒有造成更嚴重的後果，知道默蒂兒有異食癖之後，家人們未來也將嚴格保管任何不能食用的物品。

