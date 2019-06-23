台東霧鹿國小驚傳熊踪　林管處籲：勿驚擾讓牠回歸山林

▲台東林管處派員訪談目擊者李姓役男。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東海端鄉霧鹿國小日前驚傳台灣黑熊出現校園，台東林管處當天接獲通報後即派員前往現勘，經訪談目擊者李姓役男及校園內外勘查後，雖無發現黑熊翻找取食的痕跡或其他跡證，但是為了避免人熊衝突或民眾恐慌，也提供校方「人熊衝突／共處」摺）頁，請校方協助向師生及家長宣導。

日前清晨1點30分左右，一隻約2-3歲亞成熊的台灣黑熊，出現在台東縣海端鄉霧鹿國小校區，學校的替代役男目擊並拍攝下黑熊身影。台東林管處當天早上9點接獲民眾通報後，考量霧鹿國小與村莊相鄰，立即派員前往勘查。勘查後發現校園或周遭農田並無黑熊翻找取食的痕跡，研判應該是路過校區。

請繼續往下閱讀...

雖然現場並無發現黑熊蹤跡，但為避免民眾恐慌及防範人熊衝突，林管處當日立即提供校方「人熊衝突／共處手冊」50份給霧鹿國小師生，請校方協助加強宣導「人熊相遇守則」，為避免人熊衝突情形發生，也請學校師生、當地居民遇到熊時，以自身安全為主，並立即通報處理，安撫社區居民心情。

▲▼林管處提供校方「人熊衝突／共處手冊」50份,請校方協助加強宣導，避免人熊發生衝突。

林管處除了於學校現場先設置2部紅外線相機，監控黑熊出沒動態；另外，也會請台東縣政府及當地派出所員警，與村民合作，加強巡邏頻度，以確保村民及黑熊的安全。後續將拜會海端鄉公所，請海端鄉於假日期間，請各村幹事與村民加強宣導人熊衝突／共處方式，讓海端鄉民遇見黑熊、務必保持冷靜，並立即通報。

霧鹿山區也是台灣黑熊的重要分布範圍之一，黑熊出現在部落原因並不單純，林管處考量霧鹿部落村民安全，近期將提供增加防熊器材（如：熊鈴、防熊噴霧等）給村民使用，如第一時間遇到熊可立即驅趕，否則長期逗留對熊、對部落民眾都有風險。

民眾如有發現黑熊的蹤跡，請保持冷靜、先確保人員安全後，立即向台東縣政府或林管處通報(通報電話：1999、089-324121#707、0800-000930)。

貼心小提醒：台灣黑熊是台灣瀕臨絕種的保育類野生動物，受野生動物保育法保護，也期盼大家一起來保護牠，切勿騷擾或傷害牠。如有發現違獵不法情事，也請立即撥打免費檢舉電話：0800-000930及0800-057930。