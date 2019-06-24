特／迎接會噴尿！柯基留前世習慣「我就是你兒子」　媽溝通完淚崩

▲三色柯基嘟嘟從小非常乖巧，不會破壞家裡，只有迎接家人會噴尿。（圖／飼主Chih-Ting Li提供）



文／飼主Chih-Ting Li



主角：三色柯基-嘟嘟、3歲、男生

在他一個多月的時候到我們家來的～從小就覺得他好特別，別人家的柯基都是大肆破壞家裡，我們家的嘟嘟就只會破壞他的玩具，也都沒有搗亂過～就是因為太異於常人(狗)我就想說～不然來試試寵物溝通吧⋯⋯後來跟溝通師敲定好時間後～開始了對他的溝通⋯吧啦吧啦一堆話～後來話題一轉

嘟媽：嘟嘟其實在之前就認識你了ㄟ⋯⋯

我：是嗎？

師：嗯⋯上輩子，上上輩子～～

我：怎麼會？

師：他是你兒子投胎的，他一直要我告訴你，他就是你兒子，他回來了～叫你不要再傷心了(他在我懷孕3個多月的時候流掉了)

我：難怪之前嘟拔不准我打他(偶爾白目)(爸爸也是會看得到那種東西，但是不會寵物溝通)

師：嗯～嘟媽你小時候住的地方是不是附近都是田地，果園～算鄉下的地方

我：是啊，怎麼了？(我家附近全是檳榔園、芭樂園、香蕉園及稻田，而且我沒有po在任何地方過，所以溝通師說我小時候生活的地方我蠻驚訝的，是高中以前生活的地方)

師：嘟嘟說其實他就是你10多歲的時候養的那隻狗狗耶，他在那裡出生的，後來被你選到，給你養，然後他覺得你很溫柔～後來你們搬離了那邊⋯⋯他之後也老死了～所以他就想要回來你身邊，可是他說你沒有把他保護好～他有點生氣，畢竟緣分一沒了，很難再回來啊⋯⋯他想等你下次再懷孕，但是他說還要等上好一陣子～所以他就先投胎到狗狗身上去了⋯⋯而且他知道你們一定會選到他～你們是不是那時候完全沒有挑，一看到嘟嘟就說要帶回去？

我：嗯啊，那天嘟拔莫名奇妙的說：走，我們去XX-我：幹嘛啦？不是都沒有看到柯基，不用去了啦～他：不管，走了啦～結果一去看到嘟嘟，嘟拔說：就是他～帶走⋯⋯

師：幫你們溝通我整個狂起雞皮疙瘩耶，嘟嘟好強烈的要我告訴你，他除了是你兒子外，他還是你以前養的狗狗⋯⋯

請繼續往下閱讀...



當天我跟我媽說嘟嘟溝通的事～媽媽跟我一樣哭了⋯⋯說真的～嘟嘟的生日也在我兒子預產期的前後，個性完全是他爸爸跟媽媽我的一樣，白目又欠扁(長大後)但是很貼心，很會討好家裡的人～有一次我公公喝醉，他抱著嘟嘟跟嘟嘟說：我是阿公喔，你要記住哦，你是我的乖孫子喔～要乖乖聽爸爸媽媽的話喔～以後看到阿公都要塞奶喔⋯⋯我聽到差點噴淚～

嘟嘟小時候真的跟我當初養的lucky 一樣，我下班回去看到我他會興奮到躺在地上噴尿～以前lucky 也都是這樣，看到我回家就噴尿。

原來你回來了⋯對不起～沒能把你保住⋯還好你還肯給我機會，再一次回來我身邊～我會好好照顧你⋯如果你老了，媽媽我還能生～請你一定要再回來當我的兒子，雖然到時候我已經會是高齡產婦⋯⋯我還是希望你回來～

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

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2.至少一張相關照片（須為橫圖）

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