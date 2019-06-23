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嘉縣犬貓絕育活動35場　竹崎單場次破百隻

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▲▼嘉義縣舉辦35場犬貓絕育活動，竹崎場次絕育犬貓數量破百隻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼嘉義縣舉辦35場犬貓絕育活動，竹崎場次絕育犬貓數量破百隻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為了從源頭解決流浪犬貓大量繁殖所衍生的交通安全、環境衛生等問題，嘉義縣家畜疾病防治所23日結合公所、獸醫師、動物醫院、動保團體在竹崎鄉舉辦犬貓免費絕育活動，有超過100名飼主共襄盛舉，縣長翁章梁呼籲飼主負起責任，養牠就要好好照顧牠，全民一起努力，共同減少流浪犬發生。

▲▼嘉義縣舉辦35場犬貓絕育活動，竹崎場次絕育犬貓數量破百隻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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中央2017年2月開始實施零安樂死政策後，各縣市流浪犬隻數量激增，依據農委會遊蕩犬隻數量最新調查報告，嘉義縣流浪犬貓數有9,097隻(占全國6.2％)，約增加2.5倍，如果要全數捕捉、成立專責管制隊與後續收容等所需建設、人力與管理費用，至少需要50億元，流浪犬所衍生的捕捉、運送及後續收容安置等需耗費極大的社會成本，各縣市普遍面臨處理量能不足、也無法負擔巨額經費等問題。

▲▼嘉義縣舉辦35場犬貓絕育活動，竹崎場次絕育犬貓數量破百隻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

為減少流浪犬貓數量，嘉義縣已舉辦35場免費絕育活動，絕育數1,590隻，成效良好，23日移師竹崎鄉鹿病客家文化創意園區，結合竹崎鄉公所及社團法人台灣之心愛護動物協會舉辦犬貓免費絕育、寵物登記及狂犬病預防注射三合一活動，飼主熱烈迴響，報名絕育隻數破100隻。

▲▼嘉義縣舉辦35場犬貓絕育活動，竹崎場次絕育犬貓數量破百隻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

翁章梁指出，犬貓絕育很重要，家犬也可能變成流浪犬，流浪犬衍生很多問題，甚至會攻擊人，造成大家困擾，養牠就要好好照顧牠，為了從源頭降低流浪犬貓數量，讓遊蕩的犬貓可以得到妥善照顧，防治所將強化捕抓能量，也將設置精準捕抓專線，專人專線受理民眾通報遊蕩犬隻案件（不含幼犬與棄犬），由家畜所與公所清潔隊進行捕捉、緊急救援、運送、絕育與安置。

▲▼嘉義縣舉辦35場犬貓絕育活動，竹崎場次絕育犬貓數量破百隻。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

另外，為增加後端收容量能，縣府將公開徵求民間代養機構，並同步加強遊蕩犬隻出沒熱區犬隻未絕育與棄養稽查，由源頭逐步控制犬貓數量，減少不預期生命的出生，希望全民一同努力，讓人與動物都能和諧相處。

依動物保護法相關規定，飼主應為寵物絕育及完成寵物登記，違者可處5至25萬元，任意棄養動物造成流浪狗問題，可裁罰3-15萬元以下罰鍰，嘉義縣家畜疾病防治所提醒民眾遵守相關規定，以免觸法，民眾如有任何問題可撥打05-3620025轉動保課洽詢。

關鍵字： 犬貓絕育竹崎

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