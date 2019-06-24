ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

窒息式吸貓！主子抱吸塵器「銷魂拔罐」　網笑：有本事讓我來

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼窒息式吸貓！主子抱吸塵器「銷魂通鼻」　網笑：有本事讓我來。（圖／翻攝自Twitter@Rise_record）

▲日本一隻貓咪的怪癖是給吸塵器吸臉。（圖／翻攝自Twitter@Rise_record）

寵物小組／綜合報導

主子內心的異次元世界，是奴才無法喘測的！日本有名網友日前分享一段逗趣影片，家裡的貓咪有個特殊癖好，只要一打開吸塵器，就會自動走過來抱緊處理，把頭埋進去享受臉部的超強吸力，銷魂通鼻的模樣逗樂無數人。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

推特用戶＠rise_record日前分享這段影片，只見這隻白底虎斑貓聽見吸塵器的聲音，不疑有他的走到面前，站起來一把保住，把臉蠻進去縫隙「拔罐」，露出享受的表情，可愛的臉蛋被擠成像一顆球，超萌模樣讓網友忍不住直呼，「有本事讓我來！絕對吸好吸滿。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

臉書粉絲團「紀由屋」也分享這段影片，許多網友看完紛紛留言笑說，「人類吸貓，貓吸塵器」、「尋找窒息式的快感」、「這...這樣真的會舒服嗎」、「專業吸貓」、「很有事的貓」、「是當氧氣罩嗎」、「你的貓是不是忽略定期維修？」、「喵：平常都被你們人類吸，朕也要找個能吸的！」。

吸塵器我來啦 Tw@Rise_record

紀由屋發佈於 2019年6月21日 星期五

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪窒息銷魂吸塵器日本

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／「阿公告狀大家看得懂嗎？」媽求解　網一看笑翻：..

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽..

主人不要牠！高雄浪浪「天天撿花」送農友　卻遭人砸石..

小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾..

警察攔查指著歐告瘋狂提問　媽笑：是在臨檢我還是牠？

小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比..

無尾熊公路「相撲式互揍」　毛髮打到亂飛…笑倒千萬人..

XL胸背穿上秒變細肩帶小可愛！　190cm巨嬰汪「..

影／狗狗帶獸醫找到倒地主人　雨中舔臉安慰還跳上救護..

貓皇御駕他家樓頂生小孩　架攝影機偷拍才驚覺：這不是..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱..

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼..

毛孩顧店睡著！阿公台語告狀　 網一看笑翻：輸入法超..

沒人看我表演...柴下水3秒上岸 爸傻眼：你這樣太..

緊張柴「開機關槍」碎唸　萌Q貓奶音：我不要剪指甲啦

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱..

貼心小護士！聽見媽媽「哈啾」　秒送上礦泉水+衛生紙..

11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...爸..

鳥界「黑幫」當街鬥毆！白尾八哥狠壓狂啄　對手頭破血..

吃2瓶罐罐還肖想早餐？　他默默拋麵包餵浪浪：我都瘦..

又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

貢丸在空中！樓下小黃卡位「眼神發亮」　萬人笑：快點..

下雨堅持出門上廁所...一路相遇全是同品種！飼主P..

叛逆阿金秀「3秒逃脫術」　見媽舉手走出...秒縮角..

奴才狂吃餅乾不分！　歐告「嘴邊瀑布」直流...餓到..

萌柴「裝箱上路」憂鬱臉坐後座　媽笑翻：誰叫的外送？

7歲愛犬突然發狠攻擊　老奶奶遭噬咬「滿手是洞」慘縫..

亞足聯盃／航源遇罷工卡班機再卡行李　兩件消失直飛桃..

快訊／汐止福德一路有人開槍！嫌15分鐘後主動投案　..

夜語慰靈曲《烏牛欄大護法—望天版》：閃靈＆何韻詩譜..

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼..

快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大..

不拍詹皇「怪物奇兵2」　柯瑞：全因日期衝突

好捕手人才難尋　大專最佳姚冠瑋有望獲味全龍青睞

匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美..

中職／桃猿25日對獅拚封王　翁瑋均先發搶勝

快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是最..

寵物動物熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

讀者迴響

熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼神飄移：嚇到倫家惹

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面