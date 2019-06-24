窒息式吸貓！主子抱吸塵器「銷魂拔罐」　網笑：有本事讓我來

▲日本一隻貓咪的怪癖是給吸塵器吸臉。（圖／翻攝自Twitter@Rise_record）

寵物小組／綜合報導

主子內心的異次元世界，是奴才無法喘測的！日本有名網友日前分享一段逗趣影片，家裡的貓咪有個特殊癖好，只要一打開吸塵器，就會自動走過來抱緊處理，把頭埋進去享受臉部的超強吸力，銷魂通鼻的模樣逗樂無數人。

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推特用戶＠rise_record日前分享這段影片，只見這隻白底虎斑貓聽見吸塵器的聲音，不疑有他的走到面前，站起來一把保住，把臉蠻進去縫隙「拔罐」，露出享受的表情，可愛的臉蛋被擠成像一顆球，超萌模樣讓網友忍不住直呼，「有本事讓我來！絕對吸好吸滿。」

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臉書粉絲團「紀由屋」也分享這段影片，許多網友看完紛紛留言笑說，「人類吸貓，貓吸塵器」、「尋找窒息式的快感」、「這...這樣真的會舒服嗎」、「專業吸貓」、「很有事的貓」、「是當氧氣罩嗎」、「你的貓是不是忽略定期維修？」、「喵：平常都被你們人類吸，朕也要找個能吸的！」。

吸塵器我來啦 Tw@Rise_record 由紀由屋發佈於 2019年6月21日 星期五

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