貢丸在空中！樓下小黃卡位「眼神發亮」　萬人笑：快點掉下來～

▲汪：貢丸快點掉下來吧～（圖／網友Bobo Su‎授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

期待的小眼神說明一切！新北市土城區的飼主和男友開廚，飯吃到一半突然發現，家裡的黑貓趁機偷走一顆貢丸，被當場逮著正著！好笑的是，正當他們留影存下犯罪證據時，突然發現左下角的小黃狗眼神發亮，已經就定位在等食物從天而降，可愛到不行的表情笑翻萬名網友。

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▲飼主Bobo Su總共養2貓1狗，分別是虎斑貓阿喵、黑貓阿咪以及米克斯吧啾。



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偷吃貢丸的黑貓叫作阿咪，今年6個月大，常常趁著家人不注意，偷偷叼走食物。馬麻Bobo Su笑說，當天她和老公煮了一桌飯菜，沒想到阿咪突然光速偷襲貢丸湯，嚇得她趕緊擒住現行犯，高舉在空中試圖要讓貓咪鬆口；而在一旁看戲的黃狗吧啾，馬上自己乖乖坐下卡位，眼巴巴盯著天上的貢丸，滿臉期待的彷彿在說，「快點掉下來吧～」逗趣的舉動讓Bobo Su無奈又好笑。

▲▼吧啾的脾氣非常好，常常任憑2位貓主子打鬧。

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「其實5歲的吧啾（眼睛的台語）脾氣非常好又聰明，自己學會對準排水孔尿尿，但卻很常被貓咪們欺負。」這次牠正好看到阿咪偷吃東西被抓住，看著香噴噴的貢丸在天上晃啊晃，才會忍不住露出期待的神情，內心的想法已經全部寫在臉上。

這張照片被分享到「貓咪也瘋狂俱樂部 」，已經累積將近2萬人按讚，網友看完都被吧啾的表情萌到，留言笑說，「我只看到狗狗那羨慕的眼神...」、「幫集氣！貢丸掉下來吧～」、「旁邊的狗表情也好有戲」、「汪：我在等著你鬆口」、「貓咪用生命保護貢丸」、「這麼小就當小偷，應該送到少年感化院讓牠反省一下XD」。

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