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愛貓鑽洗衣機1小時才發現　肺水腫命危...她自責：無法原諒自己

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愛貓鑽洗衣機1小時才被發現　肺水腫命危...她自責：無法原諒自己。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女主人一時不注意，竟然讓小貓困在洗衣機裡1小時。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州一名婦人使用洗衣機時，沒注意到1歲愛貓趁她開門丟衣服時鑽到裡面，結果慘被困在裡面長達1個小時，送醫發現有肺積水、腦震盪、眼睛失明等問題，目前仍在氧氣室中接受治療，讓她傷心表示，「如果牠出事我永遠都無法原諒自己。」

居住在梅普爾伍德(Maplewood)的婦人基爾霍夫(Stefani Carroll-Kirchoff)一共養了3隻貓，她表示，平時洗衣服時都會再三確認愛貓沒有躲在裡面，19日當天她將一堆衣服扔進洗衣機裡，沒想太多便關上洗衣機的門，渾然不知1歲小貓菲利克斯(Felix)竟然鑽了進去，「當時我有轉身幾分鐘摺了一下衣服，牠一定是趁我不注意時跑進去的。」

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一個小時後，基爾霍夫返回洗衣間準備晾衣，突然發現洗衣機傳來貓叫聲，還看到菲利克斯的白色小腳，才意識到菲立克斯竟然一直在裡面，「這太可怕了，我到現在每天都還是睡不好，這件事情應該會在餘生中永遠困擾著我。」

獸醫表示，菲利克斯被送來時情況十分危急，立即送至氧氣室進行靜脈治療，雖然一度失去視力，幸好目前已經恢復並且開始進食。基爾霍夫表示，「我會盡我所能讓牠活下去，因為牠的經歷，我覺得是我們欠牠的」，然而龐大的醫療費讓沒有寵物保險的她財務上受到壓力，一天的治療費用高達1000美元（約台幣3.1萬元），女兒便在GoFundMe舉辦募款活動，希望有好心人能夠幫忙。

關鍵字： 洗衣機Stefani Carroll-Kirchoff明尼蘇達州美國北美要聞寵物

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