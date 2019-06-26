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米克斯誤闖下水道！摸黑找媽好幾天　上岸直奔懷裡磨蹭悲鳴

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▲▼米克斯誤闖下水道！摸黑找媽好幾天　上岸直奔懷裡磨蹭悲鳴。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾的愛犬誤闖下水道，動保處救援多次才成功。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處於5月底接獲通報動物救援案件，新店區二十張路附近民眾的愛犬雪莉意外跑進下水道受困，摸黑找路好幾天。動保處數次派員前往，爬入下水道後將犬隻帶出，幸好雪莉僅全身浸水微微失溫，一出來就躺在飼主懷裡悲鳴磨蹭，送醫後並無生命危險。

▲▼米克斯誤闖下水道！摸黑找媽好幾天　上岸直奔懷裡磨蹭悲鳴。（圖／新北市動保處提供）

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▲▼人員救援前透過聲音確認受困犬隻位置。

▲▼米克斯誤闖下水道！摸黑找媽好幾天　上岸直奔懷裡磨蹭悲鳴。（圖／新北市動保處提供）

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新北市動保處表示，犬隻跌落排水溝的救援案件層出不窮，然而這次地形特殊，難度更高，因受困犬隻慌張逃竄，沿著排水溝跑入下水道，救援人員僅能依靠犬隻叫聲來確認方位。確認雪莉位置後，救援人員搬開水溝蓋，並架好梯子沿著下水道攀爬向下，在黑暗中靠著手電筒摸索前進，為確保安全同時使用套索套住犬隻，終於成功將雪莉牽引救出，終結了雪莉受困陰暗下水道中的噩夢，飼主盧懿娟也連忙用浴巾包著愛犬避免失溫，並迅速送至動物醫院。

▲▼米克斯誤闖下水道！摸黑找媽好幾天　上岸直奔懷裡磨蹭悲鳴。（圖／新北市動保處提供）

▲▼救援隊用套索套住受困犬優先救出。

▲▼米克斯誤闖下水道！摸黑找媽好幾天　上岸直奔懷裡磨蹭悲鳴。（圖／新北市動保處提供）

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動物保護員魏進宏投入動物救援工作多年，擁有豐富的救援經驗及知識。他表示，「這個案件其實已經有好幾天了，狗一直沿路在下水道移動導致救援困難，幸好這次有熱心民眾幫忙追蹤位置。這類型案件的危險性除了要進入下水道救援外，狗受困很緊張可能會攻擊或亂竄導致救援失敗，這時候一定要先用套索固定住狗身體，再與接應同仁或民眾配合先將狗搬至安全處，才是最適當的選擇。」

▲▼米克斯誤闖下水道！摸黑找媽好幾天　上岸直奔懷裡磨蹭悲鳴。（圖／新北市動保處提供）

▲飼主抱著愛犬向動保處道謝。

飼主盧懿娟終於和愛犬相聚也感動的說，狗狗已經受困一陣子了，真的非常感謝動保處連日不分白天黑夜的協助救援，「最後還爬進下水道幫忙救我的狗，對救援人員與協助幫忙的所有人致上萬分的謝意。」

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關鍵字： 米克斯下水道新北市動保處受困救援動保

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