爸突然帶「二寶」回家　獨生汪原地石化眼神死：為啥沒先跟我說

▲獨生汪和新弟弟相見歡眼神死。（圖／翻攝自Facebook／Carleigh Johnson Stroup）



國際中心／綜合報導

家裡要有新成員了通常事件開心的事，但對於獨生子女，或是被主人捧在手掌心的貓狗來說，可能就不一定了。美國一隻當了4年的獨生汪Kevin，日前因為主人突然帶了「新弟弟」回家，立刻露出了超傻眼的表情，搞笑的一幕也全被主人拍下，讓不少網友看了全笑翻。

綜合外媒報導，獨生汪凱文（Kevin）是斯特魯普（Carleigh Johnson Stroup）和她的丈夫在過去4年裡捧在手掌心的寶貝，直到幾個星期前，兩人因為擔心會凱文孤單，決定再收養一隻新的小狗萊爾（Lyle）和牠作伴，隨後他們便直接把萊爾帶回家，想看看凱文的反應，沒想到這個事實對凱文來說可是晴天霹靂，好像自己被「背叛」了一樣。

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▲非常無奈的凱文。（圖／翻攝自Facebook／Carleigh Johnson Stroup）



影片中可見，當新弟弟萊爾出現在凱文面前時，牠露出一副不敢相信的表情，隨後便傻眼地看著主人，就好像在os著，「怎麼會突然多了一隻小屁孩....你們為啥沒先跟我說？」儘管凱文擺著無奈的臉，萊爾依舊撒嬌賣萌，不停地和凱文打招呼示好，只見凱文的臉真的相當無奈，吃醋的表情毫不掩飾。

報導中指出，經過一陣子的「磨合期」，凱文終於接受自己有了新弟弟的事實，目前這對兄弟相處融洽，也讓斯特魯普和她的丈夫鬆了一口氣。

這部影片發出後，立即引來18萬人點閱，不少網友都認為狗狗真的就像人一樣，紛紛留言笑說，「牠甚至連假笑都不肯」、「凱文的臉榮獲人性化第一名....」、「太可愛又太好笑了！」、「牠看起來真的好無奈」、「凱文os：這次放過你們，下次再沒經過我同意就死定了！」