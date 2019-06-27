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怕熱小金睡出風口饋頭！　「抽高15公分」哭臉硬塞：進不去惹

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▲▼怕熱小金睡出風口饋頭！　「抽高15公分」哭臉硬塞：進不去惹。（圖／臉書粉專我是貝果我超帥授權提供）

▲怕熱的小阿金最愛睡在出風口，長大後只剩頭可以進去。（圖／臉書粉專我是貝果我超帥授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

身體長大了連最愛的位子都進不去QQ。在台中南屯一隻3個月的黃金獵犬Bagle是個怕熱的孩子，每次都愛鑽進空氣清淨機的出風口納涼，但最近牠邁入快速成長期，短短1個月暴風抽高，現在看到出風口只能探頭進去，還差點把機器撞倒。

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▲▼怕熱小金睡出風口饋頭！　「抽高15公分」哭臉硬塞：進不去惹。（圖／臉書粉專我是貝果我超帥授權提供）

▲Bagle的笑容超可愛。

可愛的Bagle從小跟11隻貓咪一起長大感情非常好，隨著年齡長大，牠的身材就像吹氣球般，瞬間長高變長。只見畫面中，嬌小的Bagle躲進出風口，舒服的邊吹涼風饋頭睡翻，呼呼大睡的模樣讓人融化。

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▲▼怕熱小金睡出風口饋頭！　「抽高15公分」哭臉硬塞：進不去惹。（圖／臉書粉專我是貝果我超帥授權提供）

▲Bagle現在可以碰到床沿了。

相隔1個月，Bagle的身材抽高，光是站著都已經有半台機器的高度，但牠絲毫沒有察覺自己的變化，努力探頭想把身體塞進去，滿臉疑惑的彷彿在說，「奇怪...怎麼進不去惹？」幾次差點把空氣清淨機推倒。

▲▼怕熱小金睡出風口饋頭！　「抽高15公分」哭臉硬塞：進不去惹。（圖／臉書粉專我是貝果我超帥授權提供）

▲Bagle在短短1個月中從小小狗長高許多。

影片上傳至臉書社團「黃金獵犬聯盟」後，許多網友看了紛紛笑翻直呼，「懂享受的狗」、「有夠可愛的」、「 真享受的孩子」、「由牠去吧～能塞進去的日子也不多了！」、「看到牠長大之後塞不進去，我就安心了XD」、「我家逆子小時候也霸占電風扇」。

從前從前有個胖子很怕熱～ 喜歡睡在空氣清淨機的出風口⋯ 然後現在回不去了⋯⋯ #我是貝果我超帥 #hotbageliam #開冷氣還熱 #這台不錯用喔 #絕非業配

我是貝果我超帥發佈於 2019年6月25日 星期二

關鍵字： 黃金獵犬怕熱出風口空氣清淨機抽高

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