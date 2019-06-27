淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知道觸法

▲淡水董姓民眾冒用合法寵物業許可證，在網路上販售布偶貓。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處6月份接獲合法寵物業者通報，住在淡水的董姓民眾並未取得寵物業許可證，擅自冒用合法店家許可證字號，上網販售自家繁殖的布偶貓。查證後還發現董姓民眾飼養4隻布偶貓絕育及未施打狂犬病疫苗，動保處將依動物保護法及動物傳染病防治條例共計裁罰18萬元罰鍰，並令其停止非法繁殖、買賣、寄養等營業項目。

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▲民眾販賣的布偶幼貓。



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遭冒用店家提出偽造文書報案三聯單、買賣貓咪通訊紀錄等違法事證，動保處於6月10日進行約談，董姓民眾表示，已通過動保處舉辦寵物業資格考試，以為只要提供寵物業資格考試及格證明，就可以上網販售犬貓，不清楚該行為已經觸法。因想家裏經濟不佳，才聽取友人建議冒用許可証字號。

▲▼動保處到進入住宅，發現民眾飼養的4隻布偶貓皆為結紮、施打狂犬病疫苗。



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動保處表示，業者考試中均有含入動保法規考題，其稱不知違法，實為藉口，且尚懂冒用合法店家許可證字號作為合法証明，並非所稱不懂法規而違反動保法。

另外，董姓民眾家中飼養的貓隻均無法提出施打狂犬病疫苗紀錄，動保處將依違反動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元罰鍰，加上未幫貓咪絕育，依動物保護法27條可裁罰5萬元至25萬元罰鍰，董姓民眾家中貓隻因涉違法相關事證，動保處已施打晶片造冊、照相，並要求於1個月內替貓咪絕育及施打狂犬病疫苗。

▲布偶貓外型可愛深受大眾喜愛。



動保處表示，寵物業者參加動保處舉辦的寵物業資格考試，僅為新北市寵物業5新計畫中的一個項目，業者仍需依照動物保護法及特定寵物業管理辦法規定，向主管機關申請許可證，才能合法經營特定寵物的繁殖、買賣及寄養業，呼籲業者不應抱持僥倖心理，以免得不償失。