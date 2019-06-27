ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知道觸法

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知道觸法。（圖／新北市動保處提供）

▲淡水董姓民眾冒用合法寵物業許可證，在網路上販售布偶貓。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處6月份接獲合法寵物業者通報，住在淡水的董姓民眾並未取得寵物業許可證，擅自冒用合法店家許可證字號，上網販售自家繁殖的布偶貓。查證後還發現董姓民眾飼養4隻布偶貓絕育及未施打狂犬病疫苗，動保處將依動物保護法及動物傳染病防治條例共計裁罰18萬元罰鍰，並令其停止非法繁殖、買賣、寄養等營業項目。

▲▼淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知道觸法。（圖／新北市動保處提供）

請繼續往下閱讀...

▲民眾販賣的布偶幼貓。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

遭冒用店家提出偽造文書報案三聯單、買賣貓咪通訊紀錄等違法事證，動保處於6月10日進行約談，董姓民眾表示，已通過動保處舉辦寵物業資格考試，以為只要提供寵物業資格考試及格證明，就可以上網販售犬貓，不清楚該行為已經觸法。因想家裏經濟不佳，才聽取友人建議冒用許可証字號。

▲▼淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知道觸法。（圖／新北市動保處提供）

▲▼動保處到進入住宅，發現民眾飼養的4隻布偶貓皆為結紮、施打狂犬病疫苗。

▲▼淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知道觸法。（圖／新北市動保處提供）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

動保處表示，業者考試中均有含入動保法規考題，其稱不知違法，實為藉口，且尚懂冒用合法店家許可證字號作為合法証明，並非所稱不懂法規而違反動保法。

另外，董姓民眾家中飼養的貓隻均無法提出施打狂犬病疫苗紀錄，動保處將依違反動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元罰鍰，加上未幫貓咪絕育，依動物保護法27條可裁罰5萬元至25萬元罰鍰，董姓民眾家中貓隻因涉違法相關事證，動保處已施打晶片造冊、照相，並要求於1個月內替貓咪絕育及施打狂犬病疫苗。

▲▼淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知道觸法。（圖／新北市動保處提供）

▲布偶貓外型可愛深受大眾喜愛。

動保處表示，寵物業者參加動保處舉辦的寵物業資格考試，僅為新北市寵物業5新計畫中的一個項目，業者仍需依照動物保護法及特定寵物業管理辦法規定，向主管機關申請許可證，才能合法經營特定寵物的繁殖、買賣及寄養業，呼籲業者不應抱持僥倖心理，以免得不償失。

關鍵字： 布偶貓淡水非法繁殖新北市動保處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／下雨堅持出門上廁所...一路相遇全是同品種！飼..

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽..

餵養的貓咪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜：小小花會害怕

鯨鯊大口吸「漏網之魚」　為何漁民不生氣？

乖巧幼幼不亂叫、做過籠內訓練　去新家9天被退養「眼..

黃金獵犬「萌面搶劫」！　超商店員嚇得按「警報器」

散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又....

散步看到燒過冥紙！夫妻鼻酸手捧「僵硬小屍」：放心的..

11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...爸..

快上床睡覺！2月大萌貓「奶嗓」呼喊奴才　7萬網融化..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻..

前面有臨檢？柯基狂咬安全帶　「著急繫上」網笑：很怕..

貪吃柴大啖「整盤荷包蛋」　媽高分貝崩潰：留點給我們

台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號...網友罵..

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...

姐拿零食誘惑！汪咬下卻秒鬆口　聽「洗澡」堅定撇頭：..

神人級！為倉鼠製作縮小版豪宅　「精美度爆表」網嘆：..

柴神還原照片動作5道題零誤差完美演出　網羨慕死：別..

黑狗頭垂地上沒動靜！她嚇壞秒衝檢查呼吸　見「嘴皮」..

毛孩快來「飼料試吃會」！　新豐店一日限定「免費剪指..

淡水商家冒用許可證上網賣布偶貓　被罰18萬稱：不知..

小狗拖後腿奮力爬！走一半突「痊癒」　旁邊「黑狗問號..

釣到「巨大怪金魚」開心合影...問專家才知：超珍貴..

米克斯天黑掉5公尺山溝　志工「愛媽」翻牆找棧板神救..

超市採買太多借放推車　公主汪折耳哀怨：那是人家的車..

散個步莫名被兇！別隻狗轉頭　膽小柴驚恐瞪眼：又....

萌貓伸長美腿「越搔越癢」　奴才笑翻：亞洲空舔王？

「喝1杯咖啡得感謝1000人」　從中明白平凡的自己..

長榮航空＆張榮發基金會　攜手捐贈愛心家具和電腦

盧秀燕稱「政院沒給台中一毛錢」 蘇貞昌：為74號交..

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很..

開價=底價？自備款多少？跟房仲過招...這「4件事..

張景嵐針灸初級證書拿到了！　落枕、鼻塞扎針自己來

擺脫對Panasonic的依賴　員工爆料：特斯拉正..

「別忘了你是市長」 陳其邁提醒韓國瑜：不管塞子棋子..

「外籍女、馬伕出入」警察涉嫌插乾股按摩店　彰化警將..

從孟晚舟到偽證明案　環時籲加拿大走出解決聞題關鍵1..

寵物動物熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

鯨鯊大吸漏網之魚　漁民不生氣

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

才跟狗吵完架　黑柴轉頭嚇爛牠

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

小萌貓奶嗓呼喊奴才　7萬網融化

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

汪連傢俱一起被丟　斷食7天傻等

慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆

讀者迴響

熱門新聞

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

鯨鯊大吸漏網之魚　漁民不生氣

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

才跟狗吵完架　黑柴轉頭嚇爛牠

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

小萌貓奶嗓呼喊奴才　7萬網融化

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

小狗拖腿走突「痊癒」歐告看傻眼

汪連傢俱一起被丟　斷食7天傻等

慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆

小白貓迫他當貓奴　太可愛只好認..

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻眼：Ｘ的

前面有臨檢？柯基狂咬安全帶　「著急繫上」網笑：很怕被開罰單

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面