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街頭驚見「金剛烏鴉」！雙拳霸氣撐地　網笑：猛男柴柴有對手了

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▲▼日本街頭出現的「金剛烏鴉」引起網友熱議。（圖／翻攝自推特／@keita_simpson）

▲日本街頭出現的「金剛烏鴉」引起網友熱議。（圖／翻攝自推特／@keita_simpson）

國際中心／綜合報導

日本一名網友近日在名古屋某百貨公司台階前，看到一隻造型詭異的迷之生物，烏鴉頭下，組合著狀似金剛的粗壯手臂，讓他忍不住拍下影片PO網，直說「心臟受到衝擊」。網友看到後也覺得超神奇，除了有人分析起烏鴉的姿勢，還有人對此展開二次元的迷因創作，網路上頓時颳起一陣「金剛烏鴉之亂」。

拍下影片的網友表示，他20日路經名古屋某百貨門口，卻看到一隻烏鴉頭、金剛身的超詭異生物，嚇得錄下後分享，並說「真是感謝你一早的驚嚇，對心臟很不好」。影片曝光後立刻引發日本網友們騷動，只見畫面中的烏鴉靜立在地上，身體部分卻像是金剛以拳觸地的詭異姿勢，讓許多人直呼「我到底看到了什麼」。

娛看日本發佈於 2019年6月22日 星期六

有網友推測是因為翅膀向下，遮蓋住了烏鴉雙腳才會有如此錯視效果，不過也有許多網友看到圖片後，紛紛開始惡搞，創作了許多令人噴飯的迷因梗圖，網路上因此掀起一股「烏鴉金剛之亂」。

超壯烏鴉的形象也讓不少網友回憶起，日前在網路上風靡的「猛男柴柴」、「肌肉狐」，紛紛笑稱「有對手了」。這些有趣錯視效果的照片，在網友們的聯想與創作下，也有許多充滿喜感的迷因梗圖出現，帶動一波話題。

關鍵字： 烏鴉日本日韓要聞

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