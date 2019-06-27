14隻猴子脫逃　沖繩動物園急關閉追捕

拡散希望です。— MITU32445 (@mitu3244123) 2019年6月27日
現在沖縄の沖縄市胡屋の動物園「沖縄こどもの国」で、飼育している「ヤクシマザル全14匹」がモンキーハウスから脱走しているとのこと。猿を見かけた方はこちらの沖縄子どもの国の電話番号までお知らせを↓ (いたずら電話はおやめください)
098-933-4190#沖縄子どもの国 #拡散希望 pic.twitter.com/Pbmk1se0SA
國際中心／綜合報導
日本沖繩「兒童王國動物園」今（27日）早上發生14隻猴子脫逃事件，動物園因此緊急關閉，目前只有2隻猴子在中午11點40分左右被抓回，其餘仍在脫逃中。
27日午前10時5分ごろ、沖縄市胡屋の動物園「#沖縄こどもの国」で、飼育しているヤクシマザル全14匹がモンキーハウスから逃げ出しているのを職員が発見し捕獲作業を続けているそうです。写真特集でhttps://t.co/sbDnVrZ77k pic.twitter.com/tP4sFGPcAw— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) 2019年6月27日
據《每日新聞》報導，27日上午10點05分左右，沖繩「兒童王國動物園」工作人員發現，園內14隻猴子從飼養的猴屋中脫逃，連忙關閉動物園，並開始四處尋捕。
直到中午11點40分才捕獲其中2隻猴子，目前也不確定猴子是否已跑出園區。當局已呼籲當地民眾和幼稚園注意安危，並請有目擊到的民眾撥打動物園電話提供線索。