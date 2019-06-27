14隻猴子脫逃　沖繩動物園急關閉追捕

國際中心／綜合報導

日本沖繩「兒童王國動物園」今（27日）早上發生14隻猴子脫逃事件，動物園因此緊急關閉，目前只有2隻猴子在中午11點40分左右被抓回，其餘仍在脫逃中。

據《每日新聞》報導，27日上午10點05分左右，沖繩「兒童王國動物園」工作人員發現，園內14隻猴子從飼養的猴屋中脫逃，連忙關閉動物園，並開始四處尋捕。

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直到中午11點40分才捕獲其中2隻猴子，目前也不確定猴子是否已跑出園區。當局已呼籲當地民眾和幼稚園注意安危，並請有目擊到的民眾撥打動物園電話提供線索。