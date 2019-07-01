花蓮嬤把熊當狗養！她曬出一張「胸前白深V」無辜大眼萌翻　網驚：真的有像

▲豆枝胸前的V字越看越眼熟啊！（圖／組合圖／社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會、網友林小姐提供）

記者林昱萱／採訪報導

一名花蓮阿嬤日前在接受在地文史工作者訪問時，意外透露「養過一隻很兇的大狗」，結果調查人員一看傻眼，竟是台灣黑熊。對此，一名林姓網友就表示，家中也有一隻很像熊的小狗，原來這隻小黑狗的胸前，竟然也有台灣黑熊的招牌V字，模樣看起來還真的就像一隻小熊似的，超級可愛。

《ETtoday新聞雲》日前報導，一名阿嬤把一隻台灣黑熊當成狗養，引發不少網友熱議。對此，林姓網友也曬出了一張家中的小狗照，乍看之下和一般的小黑狗無異，但仔細一看，這隻小黑狗的胸前，竟然也有招牌V字，外加上傻楞楞的模樣，瞬間萌翻大家。

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▲豆枝的膚色更背景融為一體。（圖／網友林小姐提供）

這隻小黑狗的名字叫做「豆枝」，行為表現就和一般一樣，並沒有因為胸前有個V字，就異常凶狠，不僅特別親人也特別貪吃，而林小姐也忍不住偷偷抱怨：「牠不僅貪吃還特別愛尿尿」，不過，由於「豆枝」的膚色比較黑，也常常躲在家裡的陰影處用一雙閃亮亮的大眼盯著你，讓林小姐一家覺得又可愛又無奈。

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