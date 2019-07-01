山壁築巢首發現！　10多隻「鳥中大熊貓」黑鸛青海育雛

▲黑鸛在山壁上築巢育子（圖／翻攝中新網）

寵物小組／綜合報導

被列為國家一級保護動物的黑鸛，最近在青海省海東市的互助南門峽國家濕地公園、互助北山國家森林公園及周邊林區發現了蹤跡，工作人員總共發現10多隻，並首次發現這群嬌客在野外築巢而居，且有孕育雛鳥的景象，這個景象不僅代表牠們數量上的增加，同時也意味環境生態正持續變好中！

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黑鸛（學名Ciconia nigra）是鸛形目鸛科鸛屬的一種大型涉禽，屬於一種遷徙鳥，別名又有黑老鸛、烏鸛、鍋鸛、撈魚鸛，成鳥的體長介於95到100公分之間，高約102公分，翼展為145到155公分，重約3公斤，成鳥的特徵為細長的紅腿和長而直的紅色尖喙，幼鳥則是頭、頸和上胸呈褐色，有的具有棕褐色斑點，兩翅和尾為黑褐色。

根據陸媒報導，黑鸛是一種體態優美、體色鮮明、活動敏捷、性情機警的大型涉禽，常常被視為是能反映生態環境的重要物種之一，已經被《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》也就是通稱為《華盛頓公約》列為瀕危物種。因其珍稀的程度不亞於大熊貓，所以也有了「鳥中大熊貓」這樣的稱號！

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近年來由於森林砍伐、沼澤濕地被開墾、環境污染和惡化，導致黑鸛的主要食物來源如魚類和其他小型動物大量減少，又加上了人類干擾和非法狩獵，黑鸛族群數量正逐年減少，因此這次能看到黑鸛在互助山築巢、生下雛鳥，證明了青海省生態環境持續改善中！

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