鋸鰩背面照曝光！超詭異「厭世表情+癟嘴厚唇」...網友全驚呆

▲鋸鰩並不屬於兇猛的掠食性鯊魚,對人類無害。(圖/Simon Fraser University CC by 2.0)

記者王麗琴/綜合報導

你看過「鋸鰩」這種海洋生物嗎?也許你曾在海生館或水族館看過牠潛伏在水底的樣子(如上面這張照片),但你可能沒有看過牠的背面。近日就有一名國外網友PO出一系列「鋸鰩」背面照,讓不少人看後全都驚呆了。

Sawfish look like they don't buy your bullshit excuses pic.twitter.com/9pf50B6GzE