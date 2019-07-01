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鋸鰩背面照曝光！超詭異「厭世表情+癟嘴厚唇」...網友全驚呆

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美國佛羅里達首次發現7隻在野生環境下，單性生殖的鋸鰩。（圖／Simon Fraser University CC by 2.0）

▲鋸鰩並不屬於兇猛的掠食性鯊魚，對人類無害。（圖／Simon Fraser University CC by 2.0）

記者王麗琴／綜合報導

你看過「鋸鰩」這種海洋生物嗎？也許你曾在海生館或水族館看過牠潛伏在水底的樣子（如上面這張照片），但你可能沒有看過牠的背面。近日就有一名國外網友PO出一系列「鋸鰩」背面照，讓不少人看後全都驚呆了。

網友「Tom Chivers」近日在推特上分享了數張「鋸鰩」的背面照片，並PO文寫道「鋸鰩似乎對你的爛藉口並不想買帳」。從照片中可以看到，鋸鰩位在腹部的5個鰓孔看起來就像一張人臉，有眉毛、眼睛和嘴巴，讓人發噱的是，合起來就像一張超「厭世」的表情。

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 ▲▼鋸鰩超「厭世」背面照曝光。（圖／翻攝自Tom Chivers推特）

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這種詭異的組合讓網友們都笑翻了，網友們紛紛開始補腦，「怎麼像我不小心打開手機前置鏡頭的樣子」、「好像我的主管啊，不敢再直視牠了」、「我的天啊，牠看起來真的有點好笑，好像在生我的氣」、「這有點搞笑又有點可怕」、「我很想知道上帝在製造這個生物時，到底在想些什麼？」甚至有網友發現牠與電影《怪獸電力公司》的角色「羅茲（Roz）」撞臉，只要再幫牠畫上眼鏡，根本和羅茲的神情超級像。

這種擁有「電鋸」的水中生物是「鋸鰩」，最長可達7公尺左右，主要分佈於世界熱帶及亞熱帶淺水區。雖然牠在頭上長著一根長長的、像是鋸子一樣的東西，但實際上鋸鰩是相當溫和的動物，只要不要威脅到牠的安全，鋸鰩通常都不會主動攻擊。目前鋸鰩已經瀕臨滅絕，因為牠們的生長速度緩慢、新生兒容易遭到食肉魚類攻擊，再加上人類過度捕撈，導致生存數量正在急遽下降當中。

關鍵字： 鋸鰩Tom Chivers

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