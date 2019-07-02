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彰化6隻流浪狗半夜越2米高牆　發狠咬死60多隻雞鴨

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記者唐詠絮／彰化報導

嚇死人！彰化市流浪犬6月份才發生攻擊高中生住進加護病房事件，2日凌晨彰化市1處飼養雞鴨等家禽的農場，被6隻兇猛流浪犬侵入後，肆無忌憚在場區內追逐、獵殺，造成60多隻土雞和土番鴨慘死；損失慘重的飼主一看養的雞鴨橫屍遍野，只剩3隻奄奄一息的番鴨，呼籲縣府和市公所不能再坐視不管。

▲6隻流浪狗攻擊60多隻雞鴨。（圖／民眾提供）

▲雞隻被流浪犬咬死。（圖／民眾提供，以下同）

▲6隻流浪狗攻擊60多隻雞鴨。（圖／民眾提供）

請繼續往下閱讀...

▲被流浪犬攻擊倖存的土番鴨。

彰化市，不論山區或公園，都有大批流浪犬為患，經常在馬路上追逐車輛、危害民宅以及市民，先前還有13隻群浪攻擊1隻家貓、高中生被流浪犬追逐、還摔成腦震盪，引起市民撻伐縣府動防所和市公所，為了消弭聲浪，彰化市長還帶著癌症的家犬到學校宣導學童愛護犬隻。

▲6隻流浪狗攻擊60多隻雞鴨。（圖／民眾提供）

▲雞隻被流浪犬咬死。

沒想到才剛過沒幾天，以為流浪犬事件已經得到妥當的處理，沒想到位在國道高速公路旁一處農場再度遭殃，謝姓民眾為了享受田園之樂，特別整理一塊約兩分的土地飼養蛋雞、土雞和土番鴉，四周還圍起兩公尺高的圍籬。

▲6隻流浪狗攻擊60多隻雞鴨。（圖／民眾提供）

▲6隻流浪狗攻擊60多隻雞鴨。

謝男才高興著有土雞蛋可收成，沒想到有6隻兇猛的流浪犬利用深夜從高牆入侵，肆無忌憚追逐、獵殺，造成60多隻蛋雞、土雞和土番鴨橫屍遍野、慘不忍睹，上午帶著飼料要進去餵養，一看到逃不出來的6隻流浪犬還在農場裡，真的不知該說甚麼，趕緊向縣議員李寶銀陳情，希望相關單位應該強化收容，還給民眾一個安寧的生活空間。

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關鍵字： 流浪狗番鴨土雞彰化

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